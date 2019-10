Oma raha

Tässä ovat 3 mokaa, joilla voit pilata osakesäästötilin hyödyt – vaarana 7 300 euron lasku

1. Älä avaa useampaa osakesäästötiliä

2. Älä sijoita osakesäästötilin varoja ulkomaisiin osakkeisiin

3. Älä nosta osakesäästötilien osinkoja liian nopeasti

Suomalaissäästäjät saavat ensi vuoden alussa mahdollisuuden avata osakesäästötilin.Uusi sijoitustuote kannustaa säästämään osakkeisiin ja tarjoaa tavalliselle säästäjälle mahdollisuuden sijoittaa enintään 50 000 euroa osakkeisiin. Tiliä käyttämällä saa verohyötyä, sillä osakkeiden myyntivoitoista ja osingoista maksetaan verot vasta, kun tililtä nostetaan varoja.Taloussanomat listasi kolme virhettä, jotka voivat viedä tilin hyödyt.Lain mukaan osakesäästötilejä saa olla yhdellä henkilöllä kerrallaan vain yksi. Osakesäästötiliä ei kannata avata tarkoituksella useampaan pankkiin, koska rangaistus useammasta osakesäästötilistä on suhteellisen kova.Kun asia paljastuu verottajalle, viranomainen perii takautuvasti jokaisesta tilistä kymmenen euroa jokaista päivää kohden.Sama veroseuraamus lankeaa, jos tilejä unohtaa useampaan pankkiin. Suomessa ei ole toistaiseksi olemassa rekisteriä, josta voisi tarkistaa, onko henkilöllä osakesäästötili.Veroseuraamus voi kasvaa helposti tuhansiin euroihin. Esimerkiksi kahdesta samanaikaisesta osakesäästötilistä lankeaa vuodessa 7 300 euron lasku. Verottaja karhuaa summan, vaikka tilillä ei olisi varoja.Osakesäästötilille siirrettyjä varoja voi sijoittaa sekä kotimaisiin että ulkomaisiin osakkeisiin. Mahdollisuudessa sijoittaa ulkomaisiin osakkeisiin piilee kuitenkin vaara kaksinkertaisesta verotuksesta.Sijoittaja saa nykyisille arvo-osuustileille takaisin ulkomaisen verottajan osingoista perimän lähdeveron. Maksetun veron voi nykyisten verosopimusten mukaan vähentää Suomen verotuksessa.Osakesäästötilille maksetuista osingoista ei kuitenkaan makseta välittömästi veroa Suomessa, joten on epäselvää hyvittävätkö ulkomaiset verottajat lähdeveron. Lopputulos voi olla se, että sijoittaja maksaa osingoista täydet verot sekä ulkomaille että Suomeen.Nordea neuvookin, että asiakkaat käyttäisivät ulkomaisiin osakkeisiin sijoittamiseen yhä arvo-osuustiliä ja osakesäästötiliä vain suomalaisiin osakkeisiin.Osakesäästötilille maksetuista osingoista ei makseta heti veroa vaan vasta sitten, kun tililtä nostetaan varoja pois. Tilin tuotosta peritään pääomaveroa 30 tai 34 prosenttia riippuen tulojen suuruudesta.Nykyisten arvo-osuustilien osingoista 15 prosenttia on verovapaata tuloa, joten näiden osinkojen veroprosentti on joko 25,5 prosenttia tai 28,9 prosenttia.Osakesäästötilin osinkojen veroprosentti on siten korkeampi kuin arvo-osuustilin, jos osingot nostaa tililtä ulos heti.Jotta osakesäästötili olisi verotuksellisesti kannattavampi, osingot täytyy sijoittaa uudelleen. Nordean laskelmien mukaan osakesäästötili muuttuu arvo-osuustiliä kannattavammaksi 5–9 vuoden osinkojen sijoittamisen jälkeen riippuen osinkotuottoprosentista, jos ei käy aktiivista osakekauppaa.