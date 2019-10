Oma raha

Hannu Elo päätti keskittyä gluteenittomaan leipomoon – on nyt 1,2 miljoonaa varakkaampi ja vapaa-aikaa riittää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Hannu Elo oli koko nuoruutensa kesätöissä vanhempiensa vuonna 1954 perustamassa turkulaisessa Sirkiän leipomossa.– Siinä tuli kuppi niin täyteen leipomista, että ajattelin, etten tee sitä enää ikinä, Elo naurahtaa.Vähän alle 30-vuotiaana Elo kuitenkin löysi itsensä uudestaan taikinan äärestä – vaikka oli hankkinut sekä sähköasentajan että tietokoneteknikon tutkinnot leipomouralta välttyäkseen.– Siihen jäin sitten kiinni, kolmeksi vuosikymmeneksi, Elo kuvailee.Kun Elon vanhemmat aikanaan päättivät luopua leipomosta, he myivät ja lahjoittivat yrityksen Elolle ja tämän sisaruksille. Sittemmin Elo osti muut ulos. Elo veti Sirkiän leipomoa noin 15 vuotta. Leipomo teki alihankkijana töitä toisille leipomoille.Parhaimmillaan työntekijöitä oli 20–25. Liikevaihto ylsi 1,5 miljoonaan.– Niihin aikoihin oli paljon käsiä tekemässä tavaraa. Tänä päivänä saman tekevät koneet, Elo huomauttaa.Sittemmin leipomoalalla alkoi myllertää, ja liikevaihto laski puoleen aiemmasta. Yrittäjä totesi, että leipomon tulevaisuuden suhteen pitäisi tehdä jotain isompaa.Lisäksi Elo halusi keskittyä enemmän gluteenittomaan leipomoonsa.– Olin aiemmin perustanut Sirkiän leipomon vierelle gluteenittoman leipomon, Bake-Locon, jolle ei tahtonut oikein riittää aikaa. Se oli toinen kimmoke siihen, että aloin ajatella Sirkiän leipomon myymistä, Elo kertoo.Eräänä päivänä Elo jutteli puhelimessa Sirkiän leipomon nykyisen omistajan kanssa muissa asioissa, kun tämä kysyi, onko Elo myymässä yritystään.Puoli vuotta myöhemmin Sirkiän leipomo oli myyty Leipomo Rostenille viiden työntekijän kera.Elo jäi Sirkiän leipomoon töihin vielä vuodeksi ja opetti uudet tekijät talon tavoille.Vuodenvaihteesta lähtien Elo on opetellut olemaan enemmän vapaalla. Hän on vielä noin puolipäiväinen työntekijä gluteenittomassa leipomossaan.– Tässä on 15–20 vuoden pekkaset pitämättä, niin enää en tee töitä kellon ympäri. Papereissa olen toimitusjohtajana, mutta siellä on osaavat ihmiset, jotka pyörittävät leipomoa, Elo kuvailee.Sirkiän leipomon yrityskaupasta tulleet 1,2 miljoonaa ovat muuttaneet Elon elämää vain hieman.– En ostanut helikopteria enkä tuhlaa sen kummemmin. Sellainen ero aiempaan on, että nykyisin ei tarvitse odottaa perjantai-iltaa, että pääsee mökille, sillä sinne voi lähteä jo keskiviikkona, Elo nauraa.