Oma raha

Heidi Hagelinin kommentti: 80-vuotiaana ei pitäisi joutua suremaan raha-asioitaan

Olen viime aikoina miettinyt paljon rahankäyttöä. Se johtuu siitä, että keskustelin alkusyksystä yli 80-vuotiaan rouvan kanssa ja hän sanoi näin: ”Tein työelämässä ollessani yhden suuren virheen. Palkkani oli todella hyvä, mutta en ajatellut silloin, että rahaa pitäisi laittaa säästöön eläkevuosia varten.”Nämä sanat ovat vaivanneet minua. Miten ikävää, surullistakin, on havaita noin kunnioitettavassa iässä, että rahankäyttöä olisi pitänyt miettiä paljon aikaisemmin.Taloustoimittajana kuulen paljon puhetta rahasta. Tiistaina istuin kuuntelemassa, kun kotitalouksien velkaantumisen hillitsemistä miettinyt valtiovarainministeriön työryhmä esitteli tuloksensa. Varmaa on, että esitetyistä keinoista keskustellaan paljon lähiaikoina. Huoli oli yhteinen – suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus on noussut historiallisen korkeaksi.Samassa tilaisuudessa keskusteltiin hetki myös siitä, miten yksilön näkökulmasta (yli)velkaantumiseen liittyy usein elämänhallinnan menettäminen. Se heijastuu yksilön lisäksi hyvin usein hänen lähipiiriinsä.Jokainen meistä tekee tietysti omat päätöksensä. Silti kehottaisin miettimään ainakin hetken rahan merkitystä omassa elämässä. Onko se vain välttämätön paha – jotain mitä olisit mieluummin ajattelematta? Vai onko se jotain, mikä mahdollistaa asioita? Jos rahaa ei nyt ole, katsotko elämää eteenpäin sillä ajatuksella, että joskus sitä vielä on? Jos olet perheellinen, puhutko puolisosi kanssa rahasta, entä lastesi?Oman kokemukseni mukaan olemme kansana vieläkin kovin arkoja keskustelemaan raha-asioista. Uskon, että pääsisimme helpommalla, jos uskaltaisimme puhua enemmän tavastamme käyttää rahaa. Silloin tulisi esiin myös se, millaisia tavoitteita ja haaveita elämässä pidemmän päälle on ja miten niihin voi varautua.Siinä tilanteessa voi esimerkiksi havahtua, että eläkeikään pitää varautua ajoissa. Ja asialle on vielä aikaa tehdä jotain.Toki kehotus puhua rahasta on helpommin sanottu kuin tehty. Tiedän omasta kokemuksesta. Kun kuulin lähipiirin ihmisestä, joka oli ottanut pikavippejä mielestäni järjettömään tarkoitukseen, mietin pitkään, miten sanani asettelen.Väitän, että valtaosa ihmisistä pystyy suunnittelemaan rahankäyttöään. Ja toivon todella, että mahdollisimman moni niin tekee. Silti elämä järjestää kaikenlaisia yllätyksiä – parhaallakin ennakoinnilla voi löytää itsensä vaikeasta tilanteesta. Mutta jos asiaa on miettinyt etukäteen, silloin on luultavasti miettinyt myös erilaisia vaihtoehtoja.Kurjinta on, jos raha on niin tabu aihe, ettei sitä pysty käsittelemään ollenkaan. Miten siitä osaisi puhua sitten, kun on tilanne päällä ja asia on akuutti?