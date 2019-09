Oma raha

Arvokiinteistössä asunut opiskelija jätti hanan vuotamaan – talolle tuli 115 000 euron vesivahinko

asuntoa sai vesivahinkoja, kun opiskelija jätti keittiön hanan vuotamaan vuokra-asunnossaan.Helsingin Kruununhaassa sijaitsevan taloyhtiölle kahden vuoden takaisesta vahingosta koitui noin 115 000 euron kulut, joita se vaati 25-vuotiaalta miesopiskelijalta.Opiskelija teki lukujensa ohessa töitä, mutta hänellä ei ollut mitään mahdollisuutta selvitä veloistaan ja hän haki velkajärjestelyä. Sitä hänelle ei myönnetty. Lopullinen tyrmäys tuli pari viikkoa sitten Helsingin hovioikeudesta, joka ei antanut jatkokäsittelylupaa ja Helsingin käräjäoikeuden viime keväänä tekemä ratkaisu jää voimaan.Tapaukseen liittyy myös taloyhtiön ja vakuutusyhtiön välinen kiista vahingon korvauksista. Ensin vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta, mutta muutti kantansa myöhemmin ja korvaa vahingot.Taloyhtiö teki tällä viikolla opiskelijan kannalta onnellisen ratkaisun ja ilmoitti hänelle, ettei peri 115 000 euron korvauksia.Arvokiinteistössä sattunut vesivahinko aiheutti useissa asunnoissa kosteusvaurioita. Asunto, jonka keittiöstä hana jäi auki, sijaitsee yläkerroksissa.rappukäytävään ja vettä tihkui lattioiden lävitse alempiin kerroksiin.Vakuutusyhtiö kieltäytyi maksamasta taloyhtiölle korvauksia vesivahingosta, koska asukas oli jättänyt hanan valumaan.Taloyhtiö vaati Aalto-yliopistossa opiskelevalta mieheltä lähes 115 000 euron korvauksia.Rahaa tai muuta varallisuutta nuorella miehellä ei ollut ja hän näki ainoaksi ulospääsyksi velkajärjestelyhakemuksen toimittamisen käräjäoikeuteen. Kaikkien velkojen kanssa miehen velat nousivat noin 118 000 euroon.Opiskelijan nettotulot kuukaudessa olivat vajaat 1 150 euroa. Hän pystyi kuukausittain lyhentämään velkaansa 6,87 eurolla.Taloyhtiö vastusti hakemusta ja muistutti, ettei velkajärjestelyn tarkoituksena ole vapauttaa velallinen väliaikaisen esteen eli opiskelun ja osa-aikaisen työn vuoksi, kun valmistumisen jälkeen velallisen asema mitä ilmeisemmin muuttuu merkittävästi.Opiskelija antoi oman lausumansa hakemuksen käsittelyssä ja totesi, että töiden ja tulojen määrä valmistumien jälkeenkin on epävarma.Käräjäoikeus ei myöntänyt velkajärjestelyä ja se muistutti, että tässä vaiheessa on mahdotonta sanoa opintojen jälkeisestä työmahdollisuuksista mitään varmaa.Opiskelija vei asiansa edelleen hovioikeuteen, joka pari viikkoa sitten päätti olla myöntämättä jatkokäsittelylupaa.aikana vakuutusyhtiön asenne vesivahingon korvauskiistassa muuttui. Vakuutusyhtiö pyörsi aiemman päätöksensä ja päätti korvata taloyhtiölle vahingot kokonaisuudessaan.Taloyhtiölle vakuutusyhtiön ratkaisu oli merkittävä, mutta se on myös vesivahingon aiheuttaneelle opiskelijalle. Taloyhtiö päätti tällä viikolla, ettei se peri 115 000 euron vahinkosummaa opiskelijalta.Toistaiseksi ei ole tiedossa käynnistääkö vakuutusyhtiön vahinkosumman perimisen opiskelijalta.Vastaavanlaiset vesivahingot on vältettävissä, taloyhtiöstä annetaan ymmärtää, kunhan asukkaalla riittävän laaja kotivakuutus, joka korvaa vahingot.