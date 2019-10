Oma raha

Tunnetko suomalaiset pörssiyhtiöt? Testaa tietämyksesi Taloussanomien pörssivisassa!

<section><h2><p>Tunnetko pörssiyhtiöt?</p></h2><p><p>Oletko oman elämäsi sijoittajaguru? Testaa, kuinka hyvin tunnet Helsingin pörssiin listatut yhtiöt ja kuumimmat pörssiuutiset!</p></p></section><section><h2><p>Minkä alan yhtiö tämä on?</p></h2></section><section><h3><p>Kuka on tämän yhtiön konserninjohtaja?</p></h3></section><section><h3><p>Onko tämä yhtiö Helsingin pörssissä?</p></h3></section><section><h3><p>Entä tämä yhtiö?</p></h3></section><section><h3><p>Tämä yhtiö yhdistyy ensi vuonna toiseen yhtiöön. Mikä yhtiö on kyseessä? </p></h3></section><section><h3><p>Missä sijaitsee tämän yhtiön pääkonttori?</p></h3></section><section><h3><p>Minkä yhtiön hissiyksikön ostamisesta Kone on kiinnostunut?</p></h3></section><section><h3><p>Minkä yhtiön osakkeen arvo on noussut parhaiten viimeisen 12 kuukauden aikana?</p></h3></section><section><h2><p>Olet aloitteleva sijoittaja</p></h2><p><p>Sinulla on vielä opittavaa. Kannattaa vilkaista Taloussanomien pörssiuutisia ja lehtien taloussivuja!</p></p></section><section><h3><p>Olet määrätietoinen sijoittaja</p></h3><p><p>Tunnet suomalaiset pörssiyhtiöt hyvin. Seuraat talousuutisia kiinnostuksella. Niin sitä pitää!</p></p></section><section><h3><p>Olet pörssihai!</p></h3><p><p>Tunnet pörssiyhtiöt ja talousuutiset kuin omat taskusi! Luultavasti myös sijoitustesi arvo osoittaa ylöspäin!</p></p></section>

https://www.is.fi/taloussanomat/porssi/