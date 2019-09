Oma raha

Oletko ostanut matkan Tjäreborgilta? Näin saat rahasi takaisin

Maailman vanhin matkayhtiö Thomas Cook on ajautunut konkurssiin. Asiasta tiedotettiin maanantaina aamuyöllä Suomen aikaa. Samalla ilmoitettiin, että yrityksen toiminta on päättynyt, ja kaikki sen matkat ja lennot on peruttu.Thomas Cook omistaa myös suomalaisen Tjäreborgin, jolla on tällä hetkellä 3 500 matkustajaa maailmalla.

1. Miten Tjäreborgin matkoilla parhaillaan olevat asiakkaat pääsevät takaisin Suomeen ja millä aikataululla, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen? Entä onko Tjäreborg vastuussa asiakkaidensa paluulentojen järjestämisestä?

– Tjäreborg on ilmoittanut selvittävänsä asiaa. Tjäreborg on tiedottanut, että se pyrkii hoitamaan matkustajia takaisin Suomeen. Tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa, millä tavoin Thomas Cookin konkurssi vaikuttaa Tjäreborgiin. Ei tiedetä, todetaanko myös Tjäreborg myöhemmin maksukyvyttömäksi vai pystyykö se jatkamaan jollain tavalla toimintaansa. Jos myös Tjäreborg ajautuu siihen tilanteeseen, että se on maksukyvytön ja konkurssissa, paluulennot maksetaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle eli meille annetusta vakuudesta. Lain mukaan matkanjärjestäjän pitää asettaa meille vakuus meille vastaavia maksukyvyttömyystilanteita varten. Vakuus turvaa kuluttajien maksamat etukäteissuoritukset ja paluukuljetukset.

2. Jos on ostanut matkan Tjäreborgilta, miten pitää toimia, jotta saa rahansa takaisin?

– Jos jo maksettu matka ei toteudu, maksu palautettaan asiakkaalle tästä edellä mainitusta vakuudesta. Tarkat toimintaohjeet julkaistaan meidän verkkosivuillamme https://www.kkv.fi/ajankohtaista/Tiedotteet/ , ja sivuille tulee myös lomake, jonka täyttämällä asiakas voi hakea maksun palautusta. Tämän päivän osalta kaikki lennot on peruttu, mutta jatkosta ei ole vielä tietoa. Tjäreborg tiedottaa asiasta.

3. Päteekö lahjakortteihin sama käytäntö?

– KKV:n hallussa olevasta vakuudesta voi hakea korvausta myös lahjakorteista.

4. Jos matka on maksettu jollain muulla tavoin kuin luottokortilla, miten pitää toimia?

– Jos Tjäreborg todetaan maksukyvyttömäksi, vakuudesta saa rahansa takaisin myös silloin, kun asiakas on maksanut matkansa käteisellä. Silloin asiakkaan tulee toimittaa meille verkkosivuiltamme löytyvä lomake. Jos on maksanut matkansa luottokortilla, rahat saa takaisin luottokorttiyhtiön kautta. Tiedotamme kaikesta tarvittavasta omilla sivuillamme.

5. Missä ajassa asiakkaalle on palautettava rahat, jos matka ei toteudukaan?

– Tässä vaiheessa en osaa suoraan vastata kysymykseen. Tiedotamme kyllä tästäkin. Emme toistaiseksi tiedä, kuinka paljon Tjäreborgilla on sellaisia asiakkaita, jotka ovat maksaneet matkansa, mutta jotka eivät ehkä pääsekään matkalle. Jos heitä on useita tuhansia, prosessi vie toki jonkin aikaa.