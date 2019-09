Oma raha

Näin suomalaiset käyttävät perintöjään – ”Vuoden ajan ei tarvinnut laskea ruokarahoja”

Säästöön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elämäntilanne

Perinnön sijoittaminen

Jotkut

Perintöverojen

, velkojen maksuun, asunnon ostamiseen, sijoittamiseen, remontteihin, matkusteluun, elämiseen. Suomalaiset käyttävät saamiaan perintöjä monin tavoin, IS:n rahakyselystä selviää. Kyselyn vastauksissa toistuu etenkin perinnön säästäminen ja sijoittaminen sekä perinnön käyttäminen velkojen maksamiseen.Toisaalta moni vastaajista kertoo käyttäneensä perinnön jokapäiväisiin menoihin. Osa kertoo tuhlanneensa perintönsä ja katuvansa päätöstään. Toisten perinnöt ovat menneet ulosottoon.Perinnöillä on ostettu esimerkiksi autoja, paljuja, ilmalämpöpumppuja, hampaiden oikaisuja, kesämökkejä ja Australian-matkoja.Perintöjen suuruudet vaihtelevat muutamasta satasesta satoihin tuhansiin, mikä luonnollisesti vaikuttaa siihen, mihin tarkoitukseen perintö riittää.– Perintö oli niin pieni, että ostin kahdet korvikset muistoksi isästä, 66-vuotias nainen kertoo.– Perinnöksi olen saanut väärennetyn taulun, astioita ja muuta tilpehööriä, 35-vuotias mies puolestaan kertoo.perintöä saadessa on usein vaikuttanut siihen, onko perinnöllä hankittu jotain tarpeellista vai onko perintö ollut mahdollista laittaa säästöön tai sijoituksiin.– Sain perintöä noin 5 000 euroa. Opiskelijana raha on tiukalla, joten olin säästäväinen, mutta kyllä tuo raha meni oikeastaan normaaliin elämiseen, vuoden ajan ei tarvinnut laskea ruokarahoja niin tarkasti ja sain ostettua uuden puhelimen ilman osamaksua, 22-vuotias nainen kertoo.Yksi vastaajista kertoo, että keikkatyöläisenä hänen palkkansa oli niin pieni, että perintö oli pakko käyttää jokapäiväisiin menoihin. Toinen kertoo olevansa työtön ja käyttäneensä perinnön asuntolainan lyhennyksiin ja elämiseen.tulee esille useissa vastauksissa. Perintörahoja on sijoitettu esimerkiksi osakkeisiin, rahastoihin ja sijoitusasuntoihin.Yksi vastaajista kertoo saaneensa sisaruksensa kanssa perinnöksi kahdeksan sijoitusasuntoa, joiden vuokraamista he aikovat jatkaa.Toinen mainitsee remontoineensa perintörahoilla kolme sijoitusasuntoa ja nostaneensa niiden vuokria sen jälkeen.– Käteisvarannot sijoitin rahastoihin ja osakkeisiin.29-vuotias mies kertoo saaneensa verojen jälkeen noin 100 000 euroa perintöä:– Jätin huvitteluun 5 000 euroa, ja kaikki loput on pistetty poikimaan osakkeisiin.Kaksikymppinen mies kertoo saavansa pian perinnön, josta kolmanneksen hän aikoo sijoittaa osakkeisiin ja rahastoihin, jättää kolmanneksen pankkitilille ja ostaa lopuilla auton.ovat sijoittaneet tai säästäneet perinnön tai osan siitä lapsia varten.– Sain pienen, muutaman tonnin perinnön, siirsin suoraan lasten osakesalkkuun koska omani oli jo riittävä, 51-vuotias nainen sanoo.Seitsemänkymppinen miesvastaaja kertoo säästäneensä 250 000 euron perinnön kahdelle lapselleen.Suomalaiset osaavat myös suunnitella omaa tai jälkeläistensä verotusta. Osa vastaajista on kieltäytynyt perinnöstä lastensa hyväksi. Näin säästyy yhdeltä perintöverokierrokselta, jos ajatuksena on jättää omille jälkeläisille perintöä.Jotkut ovat lahjoittaneet saamaansa perintöä lapsilleen.suuruus kismittää monia vastaajia.– Sain perintöä 17-vuotiaana, veroihin meni järjetön summa, ja käytin rahat silloin itseeni, muutin pois kotoa ja opiskelin ilman tukia, 29-vuotias nainen kertoo.– Käytin perinnön perintöverojen maksuun, ja tämä on tosi. Metsää piti verojen vuoksi hakata runsaasti, että päästiin omilleen. Jäi sitä hieman pystyyn, josta ehkä joskus vuosien päästä saa jotain oikeaa perintöäkin, 36-vuotias mies sanoo.Kyselyyn vastasi IS:n verkkosivulla 8 606 ihmistä syyskuun alussa.