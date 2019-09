Oma raha

Sukulaiset kärkkyivät puolen miljoonan euron perintöä – terävä vanhus jätti heidät nuolemaan näppejään

puolen miljoonan euron omaisuus jäi 91-vuotiaalta vanhukselta, joka kuoli kaksi vuotta sitten. Hänellä ei ollut rintaperillisiä, mutta hänellä oli sukulaisia, joille suuri omaisuus olisi kelvannut. Vanhus ei halunnut jättää omaisuuttaan suvulle ja päätyi toisenlaiseen ratkaisuun.Nainen teki testamentin. Hän antoi Turun keskustassa olevan ison osakehuoneiston hyvälle naapurilleen, joka oli hänelle kuin oma poika. Lähes hehtaarin rantatontilla Paraisilla oleva vapaa-ajankiinteistö meni tytärpuolelle.Testamentin tekijän veljen kaksi lasta ovat ainoat pesänosakkaat. He moittivat testamenttia, koska muistisairas täti ei heidän mielestään edes ollut kykenevä tekemään testamenttia.Veljen lapset eivät saaneet arvokasta omaisuutta, sillä kaikki meni sivu suun. Moitekanne kaatui sekä käräjäoikeudessa että Turun hovioikeudessa. Oikeus piti vanhusta terävänä ja hän tiesi mitä teki.Omaisuutta tavoitelleet sukulaiset saavat maksettavakseen noin 40 000 euron oikeuskulut, koska hävisivät oikeusjutun. Summassa ovat kummankin osapuolen kulut.teki pari vuotta ennen kuolemaansa testamentin. Pesän osakkaat, veljen kaksi lasta, vaativat tätinsä tekemän testamentin julistamista pätemättömäksi.Heidän mielestään täti oli taivuteltu testamenttiin. Jo ennen testamentin tekoa täti sairasti keskivaikeaa dementiaa, hänen näkönsä oli heikko eikä hän pystynyt enää allekirjoittamaan asiakirjoja.He kertoivat tunteneensa tädin hyvin ja että he olivat toisilleen läheisiä. Testamentti oli tullut yllätyksenä eikä täti ollut koskaan maininnut siitä.piti omituisena sitä, että vanhus testamenttasi omaisuuttaan tytärpuolelleen ja naapurilleen, varsinkin kun vanhuksen ja tytärpuolen välillä oli ollut riitaakin.Testamenttiomaisuuden saajat vaativat sukulaisten kanteen hylkäämistä.Toinen saajista on entinen naapurinpoika, jonka vanhus tunsi 1950-luvulta lähtien ja he pitivät yhteyttä tiiviisti senkin jälkeen, kun eivät enää asuneet naapureina. Koska testamentin tekijällä ei ollut omia lapsia, hän piti naapurinpoikaa omanaan.Hänen mukaansa vanhus ei suinkaan ollut sokea, ja vaikka hänellä olikin muistisairaus, niin järki toimi edelleen.kertoi, että hänen ja vanhuksen suhde oli läheinen. Hänelle vanhus testamenttasi kesäpaikan, jonka omistajana oli vanhuksen omistama yhtiö ja jo aiemmin tämä oli lahjoittanut kesämökin osakkeita.Tytärpuolen mukaan testamentin tekijän tahto ei ollut syntynyt hetken mielijohteesta, vaan se oli loogista jatkoa hänen edesmenneen puolisonsa eli tytärpuolen isän toimille. Isä oli jo lähes 20 vuotta sitten lahjoittanut omat kesämökkiä koskevat osakkeensa tyttärelleen ja tämän läheisille.Vanhus oli tehnyt jo 1970-luvun alussa yhden testamentin, jonka kumoamisesta ei uudessa asiakirjassa ollut mainintaa.diagnosoitiin pari kuukautta ennen uuden testamentin tekoa etenevä lähimuistin heikkous ja hänelle määrättiin lääkkeet Alzheimerin tautiin.Käräjäoikeuden mukaan pelkkä muistisairauden toteaminen ei osoita, etteikö testamenttiin kirjattu tahto ollut vanhuksen viimeinen tahto.Testamenttiomaisuuden saajille vanhus oli kertonut kesän 2015 pankissa käynnistä, jonka mukaan sukulaiskaksikko olisi tavoitellut vanhuksen tilien käyttöoikeutta ja yrittänyt häätää hänet kodistaan hoitokotiin. Hän antoi veljensä lapsille tilinkäyttöoikeuden, mutta se rajattiin vain laskujen maksamiseen ja nostot rajattiin pois.Melko pian pankissa asioinnin jälkeen vanhus halusi tehdä testamentin.kuultiin oikeudessa todistajana. Hänelle vanhus oli tuttu parin vuosikymmenen ajalta. Vanhus oli ollut testamenttia valmisteltaessa poissa tolaltaan. Hän oli juuri käynyt sukulaistensa kanssa pankissa ja pelännyt, että veljen lapset vievät hänen tilinkäyttöoikeutensa. Hän halusi, että asiat laitetaan järjestykseen ja oli todistajan mukaan ilmaissut tahtonsa täysin selkeästi.Todistajina kuultujen läheisten kertomukset olivat ristiriitaiset, eikä niiden perusteella oikeus tehnyt pitkälle meneviä johtopäätöksiä.Kaikki ulkopuoliset todistajat, joita oli useita, kertoivat, että vanhus oli terävä ja ymmärsi tekemiensä oikeustoimien merkityksen. Erityistä painoarvo oikeus antoi pankkivirkailijan kertomukselle, kun pankissa keskusteltiin tilinkäyttöoikeuden rajaamisesta vain laskuihin.Käräjäoikeuden mukaan mikään ei osoittanut, että vanhus olisi ollut testamenttia tehdessään johdateltavissa ja taivuteltavissa.sukulaisten nostaman kanteen. Veljen lapset veivät kiistan edelleen Turun hovioikeuteen. He vaativat edelleen testamentin julistamista pätemättömäksi ja oikeuden päätöksen kumoamista, koska olivat sitä mieltä, että vanhus oli taivuteltu testamentin tekoon.Hovioikeus ei myöntänyt uutta pääkäsittelyä ja hyväksyi käräjäoikeuden ratkaisun.Lähes puolen miljoonan euron omaisuus menee jakoon niin kuin testamentin tekijä tahtoi. Noin 65-vuotias entinen naapurinpoika saa 85-neliöisen osakehuoneiston, jonka arvoksi perukirjassa mainitaan 230 000 euroa, 80 000 euron talletukset ja 15 000 euron rahasto- ja arvopaperisijoitukset.Tytärpuoli on saanut jo aiemmin suurimman osan vapaa-ajankiinteistön osakkeista, nyt hän saa loputkin, joiden arvoksi mainitaan 115 000 euroa.Hovioikeus ratkaisi riidan tällä viikolla. Ratkaisuun voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.