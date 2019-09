Oma raha

Kirsti, 68, järkyttyi verosotkusta muutettuaan Ruotsista Suomeen: ”Minä olen tavallinen sairaanhoitaja”

Viime vuonna Suomen kansalaisia muutti muualta takaisin Suomeen noin 8 000 henkeä, joista eläkeikäisiä oli noin kolmannes. Veri vetää vanhoille juurille, ja erityisesti heikkenevä terveys saa ikääntyneitä palaamaan Suomeen.Euroopasta eniten paluumuuttajia tulee Ruotsista, mutta myös esimerkiksi Espanjasta, Britanniasta, Saksasta ja Norjasta.Osalle Suomeen paluu tuottaa pettymyksen, kun verottaja astuu kuvioon. Paluumuuttajien eläkkeiden verokohtelu perustuu yksikölliseen työhistoriaan, maiden omaan verolainsäädäntöön sekä maiden keskinäisiin verosopimuksista, mutta moni kokee, että verotus on todella sekavaa.Seinäjoella asuva Kirsti Taittonen https://www.is.fi/haku/?query=kirsti+taittonen , 68, on pettynyt.Ruotsin eläke verotetaan sekä Ruotsissa että Suomessa, mutta Suomen verosta pitäisi hyvittää Ruotsin vero, jottei eläkkeensaaja joudu kaksinkertaisen verotuksen kohteeksi.Taittosen eläkeyhtiö on verottanut hänen eläkettään 28,5–30 prosenttia. Verohallinto lähetti seuraavan vuoden ennakonpidätyksen, jossa prosentti on 23,8 ja lisäksi päälle tulee kolmessa erässä isohkot ennakkoverolaput. Näiden yhteenlaskettu veroprosentti kohosi 35,5:een, mikä veronmaksajien taulukkotuloilla vastaa yli kaksi kertaa isompia eläketuloja.Ruotsin ulkopuolella asuvien eläkkeensaajien niin kutsuttu sink-vero (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) on vuoden 2018 alusta 25 prosenttia. Ruotsin eläkkeen saa kuitenkin verottomana, jos sen bruttosumma ei ylitä noin 310 euroa kuukaudessa. Taittonen saa Ruotsista eläkettä noin 400 euroa, Suomesta vajaat pari tuhatta.Ruotsiin maksettua 25:n prosentin veroa ei näy Taittosen laskelmassa, vaikka Ruotsiin maksetut verot tulee hyvittää. Näyttää siltä, että veroa on laskettu myös verosta eli ennakonpidätetystä osasta Ruotsin eläketuloa.Taittosen eläke on silti keskimääräistä suurempi, sillä Ruotsissa hän tienasi kymmenessä vuodessa mukavasti koulutettuna sairaanhoitajana erilaisissa tehtävissä. Taittoset muuttivat Ruotsiin vuonna 2000. Taittonen työskenteli siellä kuusi vuotta.– Minä olen tavallinen sairaanhoitaja. Menin verolappujen kanssa verotoimistoon, että en pysty maksamaan näitä. Siellä sanottiin, että ei tarvitse, mutta veroprosentti nousi hirveästi.Taittosen mukaan prosenttia on laskettu ja selvitetty paikallisessa verotoimistossa, ja sittemmin kansainvälisten asioiden neuvonnasta, mutta prosentti on ja pysyy.– Aikamoista sekoilua on kohdistunut useampiinkin paluumuuttajiin verohallinnosta. Näitä epämääräiseen tilaan laskeutuvia paluumuuttajia on muitakin. Pitäisi olla samalla viivalla Suomesta kaikki tulonsa saavien kanssa, eivät he tällaiseen myllytykseen joudu, jatkuvaa ennakko- ja jälkiverokierrettä, Suomi-Seuran seniorineuvoja Helena Balash https://www.is.fi/haku/?query=helena+balash kertoo.Verotuksen laskeminen ei muutenkaan ole yksinkertaista, eikä tilannetta helpota verottajan kapulakieli. Lisäksi monia voi hämmentää sekin, että Suomessa verohallinto perii myös sairausvakuutusmaksun, joka monissa muissa maissa maksetaan verotuksesta erillisenä, Balash kertoo.

Onko Suomen verottaja ankarampi kuin Ruotsin?