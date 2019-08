Vuotavan huopakaton korjaaminen kävi kalliiksi – valittaneelle pariskunnalle 45 000 euron lasku jo ennen töiden alkamista

Oma raha

taloyhtiössä on osakkaita, sitä rajumpia riitaisuudet ovat, sanovat monet isännöitsijät. Kuuden asunnon taloyhtiön kattoremontin valmistelu on malliesimerkki käräjätupaan ajautuneesta riidasta.Paikkakunnalta ei löytynyt toiselle osapuolella asianajajaakaan, joka oli valmis ottamaan toimeksiannon hoitaakseen.Jatkuvat kokoukset uuvuttivat pitkään taloyhtiön isännöitsijänä olleen henkilön niin perusteellisesti, että hän erosi tehtävästään, kun samoja asioita vatkattiin kokouksissa kireissä tunnelmissa. Yksi hankkeessa mukana ollut urakoitsijakin vetäytyi remontista riitojen vuoksi.Vuotavan huopakaton korjaus käy kalliiksi erityisesti osakkaalle, joka nosti kanteen remontin valvojaa koskevasta ratkaisusta.Osakaalle tuli yli 45 000 euroa kuluja pelkästään oikeusjutuista ja päälle tulee vielä kattoremontin osuus. Remonttia ei ole vielä tehty, se on edessä tänä syksynä. Urakan kokonaishinta on noin 80 000 euroa.Osakasta kohti remontti maksaa keskimäärin noin 14 000 euroa. Kanteen nostaneelle pariskunnalle hinnaksi tulee 60 000 euroa.Taloyhtiö koostuu kahdesta kolmen huoneiston rivitalosta. Talot valmistuivat 1970-luvun alussa ja olivat valmistuessaan pikkukaupungin luksusasuntoja uima-altaineen.Tasakattoisten talojen huopakatot on uusittu jo kerran ja ne ovat tulleet taas elinkaarensa päähän. Vuotokohtia on ollut jo puolenkymmentä, ja vettä oli tullut rakenteiden lävitse asuntoihin. Remontin valmistelu alkoi nelisen vuotta sitten.Hallitus kokoontui remontin vuoksi useita kertoja ja ylimääräisiä yhtiökokouksia pidettiin puolenkymmentä. Alkuvaiheessa keskusteltiin katon muuttamisesta harjakatoksi ja julkisivujen remontista.pariskunta puuttui yhtiökokouksen ratkaisuun valvojan valitsemisesta remontille. Valvojaa koskeva ratkaisu tehtiin enemmistöpäätöksellä.Kanteessa puututaan myös kilpailutukseen ja korjaussuunnitelman tekemiseen, koska pariskunnan mielestä hanketta ei voitaisi viedä eteenpäin ilman suunnitelmaa ja ratkaisu oli hyvän rakennustavan vastainen.Pariskunta vaati kanteellaan taloyhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen kumoamista. Yhtiökokous valtuutti hallituksen kilpailuttamaan ja valitsemaan valvojan. Päätös oli pariskunnan mielestä vastoin asunto-osakeyhtiölakia. Pariskunta ei luottanut taloyhtiön hallitukseen ja pelkäsi, että talosta tulee homepommi,Taloyhtiö oli kuitenkin kevyemmän remontin kannalla, ja sellainen voitiin tehdä talon vanhojen suunnitelmien pohjalta, koska julkisivuremontista luovuttiin.Taloyhtiö vastusti kannetta. Taloyhtiö totesi, että käytettävissä ovat edellisen kattoremontin suunnitelmat, ja kun rakenteita ei ole muutettu, ovat suunnitelmat edelleen käyttökelpoisia.kuuli todistajia kummaltakin puolelta. Taloyhtiöllä oli todistajana useita rakentamisen ammattilaisia, joiden näkemyksen mukaan valvojaksi tarvitaan asiantuntija ja usein suositellaan, että hänet valitaan ensimmäisenä johtamaan projektia. Valvoja voidaan valita heti ja hän toimii tilaajan asiantuntijana ja rakennuttajan konsulttina.Käräjäoikeus hylkäsi kanteen. Sen mukaan asiassa ei tullut ilmi mitään sellaista, että ensin tulisi tehdä suunnittelu ja sitten vasta valita valvoja. Oikeuden mielestä päätös valvojasta ei ollut hyvän rakennustavan vastaista ja että valvojan tehtävänä on kilpailuttaa urakka, mutta yhtiökokous valitsee urakoitsijan.Pariskunta vei käräjäoikeuden ratkaisun edelleen Turun hovioikeuteen ja vaati sen kumoamista. Hovioikeus ei antanut jatkokäsittelylupaa. Se teki ratkaisun viime viikolla.Pariskunnan on maksettava kummankin osapuolen oikeudenkäyntikulut. Summa on niin suuri, että sillä saisi teetettyä yli puolet koko kattoremontista.Noin 800 neliön remontilla on jo kiire ja se alkaa taloyhtiössä pikapuolin. Syksyn sääennusteet lupaavat hyviä ilmoja työmaalle.Kattoremontti kestää kaksi-kolme viikkoa ja talot ovat sen jälkeen taas entistä ehommat, mutta tunnelmat pienessä taloyhtiössä saattavat jatkua alavireisinä.