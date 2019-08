Totuus unelmatalosta paljastui jo ensimmäisenä talvena ja kylmyys ajoi nuorenparin muualle – seurasi vuosien piina

Oma raha

Totuus unelmatalosta paljastui jo ensimmäisenä talvena ja kylmyys ajoi nuorenparin muualle – seurasi vuosien p

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eläkeläismiehen rakentamasta ja myymästä hirsitalosta löytyi vilppiä ja rakennusvirheitä, jonka seurauksena vanhuksen asioita käsiteltiin viidesti oikeussaleissa.Talo sijaitsee vajaan hehtaarin tontilla päijäthämäläisessä maalaismaisemassa, ja nuoripari osti sen vuonna 2008. Talo oli valmistunut kuusi vuotta aiemmin, ja kaiken piti olla kunnossa.Heti ensimmäisenä talvena totuus unelmakodista paljastui; talo oli kylmä ja pariskunnan oli muutettava muualle. Edessä oli kallis remontti.Myyjä hävisi 2015 talokaupasta käydyt oikeusjutut sekä Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa että Itä-Suomen hovioikeudessa. Hänelle jäi lopulta 55 000 euroa 145 000 euron talokaupasta.Kun myyjä ei palauttanut oikeuden määräämää summaa ostajille, käynnistyi ulosmittaus.Eläkeläismies haki kahdesti henkilökohtaista velkajärjestelyä käräjäoikeudesta. Toinen hakemus eteni hovioikeuteen saakka, mutta ikämies ei päässyt järjestelyyn. Päätös tuli viime viikolla hovioikeudesta.Ostajilla ei ollut minkäänlaista tuntemusta rakentamisesta, eivätkä he ymmärtäneet tukia talon todellista kuntoa. He tekivät mielestään hyvät kaupat ja uskoivat pääsevänsä pienellä pintaremontilla.Melko pian selvisi, että unelmista ei tule aivan heti totta. Remonttia oli tarkoitus tehdä vähitellen, hinnaksi tulisi lähes 55 000 euroa.Reklamaation pariskunta teki, kun kaupanteosta oli kulunut lähes viisi vuotta ja kaksi vuotta myöhemmin kanne käsiteltiin oikeudessa.Pariskunta tavoitteli kanteellaan kaupan purkamista. Myyjä kiisti kanteen.Käräjäoikeus löysi rakenteista useita virheitä ja hovioikeus vielä enemmän.Ala- ja yläpohjassa oli liian vähän eristeitä, ja ilmarako piti lattian kylmänä. Betonirakenteesta pääsi kosteutta hirsiin, koska välissä ei ollut kapillaarikatkoa.Eristeisiin pääsi kosteutta höyrysulun huolimattomasta kiinnityksestä, ja kosteutta pääsi myös yläpohjaan, sillä omatoimirakentaja oli jättänyt tuuletusputken eristämättä ja putken pää oli jätetty yläpohjaan eikä sitä ollut katolle kuten olisi pitänyt. Lisäksi rakennuksen nurkkaliitoksista puhalteli tuuli huonetilaan.Rakennusvirheeksi oikeus totesi myös ilmanvaihdon. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ei ollut putkistoa eikä ilmanvaihtokanaviakaan.Vaikka oikeus ei kaikkia pariskunnan vaatimuksia hyväksynyt, tuli käräjöinti kalliiksi myyjälle. Laskun loppusumma nousi lähes 90 000 euroon. Summasta on oikeudenkäyntikuluja noin 36 000 euroa.Myyjän piti palauttaa oikeuden määräämää summa pariskunnalle, mutta sitä hän ei tehnyt. Hänen mielestään pariskunta aiheutti itse osan virheistä ja piti oikeuden ratkaisua vääränä.Myyjä oli kuitenkin jo ennen hovioikeuden ratkaisua realisoinut kaksi muuta kiinteistöään, siirtänyt rahat pariskunnan ulosottotoimien ulkopuolelle ja maksanut rahoillaan lähisukulaistensa velkoja.Pariskunta joutui rahavaikeuksiin ammattitaidottomasti rakennetun talon vuoksi ja kun rahoja ei kuulunut, käynnisti pariskunta ulosoton.Ulosoton vuoksi myyjä haki jo muutama vuosi sitten ensimmäisen kerran velkajärjestelyä, jonka käräjäoikeus hylkäsi. Toisen hakemuksen käräjäoikeus hylkäsi viime helmikuussa.Oikeusprosessin aikana vanhus sairastui vakavasti, ja hän perusteli velkajärjestelyyn pääsyä myös sairauksillaan. Velkojat kuitenkin vastustivat hakemusta, joka olisi vapauttanut vanhuksen viiden vuoden kuluttua.Oikeus hylkäsi hakemuksen koska hakija oli kiinteistönsä realisoimalla siirtänyt rahat velkojiensa ulottumattomiin. Oikeus ei pitänyt menettelyä yleisen maksumoraalin kannalta hyväksyttävä.Hakija vei asiansa edelleen hovioikeuteen, mutta se ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan oikeuteen.Myyjä on nyt 78-vuotias, ja hän pääsee ulosotosta eroon 17 vuoden kuluttua vuonna 2036, jolloin hän on velaton ja ikääkin on silloin 95 vuotta. Nyt häneltä ulosmitataan joka kuukausi noin 300 euroa.