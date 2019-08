Oma raha

Lämmityskuluille povataan ripeää nousua – ”Taloyhtiöitä ajetaan kovalla kädellä lämpöpumppujen käyttäjiksi”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Verotus kurittaa öljylämmittäjiä

"Asumismenojen kasvulle löydettävä jarruja"