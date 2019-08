Samin moottoripyörä löytyi vaurioituneena, haki liki 2 000 euron korvauksia vakuutuksesta – yhtiö tarjosi leffalippuja

Oma raha

Samin moottoripyörä löytyi vaurioituneena, haki liki 2 000 euron korvauksia vakuutuksesta – yhtiö tarjosi leff

Samin https://www.is.fi/haku/?query=samin , 40, kolmen viikon kesäloma alkoi kurjasti heinäkuun alussa, kun hän löysi moottoripyöränsä kaatuneena ja pahoin vaurioituneena Tampereella. Samin mielestä on selvää, että kyse oli ilkivallasta.Se oli kuitenkin vasta alkua. Seurasi yli kuukauden kestänyt taistelu Pohjola Vakuutuksen kanssa.Samia alkoi kismittää asiakaspalvelun hitaus, linjaukset siitä, mitä ei korvata – ja lopulta se, että vakuutusyhtiö tarjosi hänelle leffalippuja, kun hakusessa oli satojen tai jopa parin tuhannen euron korvaukset.Kaikki alkoi lauantaina 6. heinäkuuta, kun moottoripyörä oli Samin mukaan kaadettu sen ollessa parkissa. Menopeli vaurioitui pahasti, ja Sami oletti, että vakuutusyhtiö lunastaa sen. Hän otti siipirikkoisesta japanilaisesta menopelistään kuvat ja toimitti ne vakuutusyhtiölle. Hän teki myös rikosilmoituksen.Vakuutusyhtiöltä tuli heti netin kautta tieto, että pyörä tulee toimittaa autovahinkokeskukseen Pirkkalaan. Sami teki työtä käskettyä.Seuraavan viikon torstaina Sami soitti vakuutusyhtiöön tiedustellakseen, mikä tilanne pyörällä on. Hän sai kuulla asiakaspalvelusta, että vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoa. Syyksi ilmoitettiin se, ettei näyttöä ilkivallasta ole.– Vaikka tiedän kuvien perusteella ja sen perusteella, että minä olen sen itse siihen parkkeerannut, että se pyörä ei itsellään kaadu. Tiedän, että se on kaadettu, vuosikymmeniä moottoripyörällä ajanut Sami kertoo.Hän on vakuuttunut siitä, että pyörä ei olisi edes kaatunut siihen asentoon, jos se olisi kaatunut itsestään.Sami oli tyytymätön paitsi vakuutusyhtiön päätökseen, myös asiakaspalvelijan käytökseen. Puhelimessa ollut nuorukainen päätti puhelun sanomalla ”moro, moro”. Lisäksi hän ilmoitti Samille, että hän voi hakea autovahinkokeskuksessa olevan pyöränsä omaan piikkiinsä.– Ja se oli siinä, puhelu loppui siihen. No, minä tietysti kiehuin raivosta, vaikka olinkin etelään menossa, Sami kertoo.loman jälkeen, heinäkuun neljännellä viikolla, Sami otti uudelleen yhteyttä vakuutusyhtiöön ja pyysi saada puhelimeen itse päätöksen tehnyttä vakuutustarkastajaa. Hänelle luvattiin, että tämä soittaa Samille saman viikon aikana. Soittoa ei kuulunut.Niinpä Sami soitti vakuutusyhtiöön vielä kerran seuraavalla viikolla. Hän halusi puhelimeen vakuutustarkastajan esimiehen.Lopulta hän sai puhelimen päähän palvelupäällikön. Tämä käski hänen täyttää valituslomakkeen, jonka palvelupäällikkö hänelle lähetti. Hän lupasi myös soittaa.– Ja olikin soittanut, mutta en päässyt silloin vastaamaan. Kun yritin soittaa uudelleen samaan numeroon, puhelu meni vaihteeseen.Samille luvattiin taas, että henkilö soittaa hänelle samana päivänä tai korkeintaan seuraavana.Ei soittanut.viikon tiistaihin tultaessa Sami on kuin onkin päässyt puhumaan kyseisen palvelupäällikön kanssa kahdesti. Puheluiden sisältöön Sami ei kuitenkaan ole tyytyväinen.– Hän sanoi minulle, että linja on, että ei korvata. Koetin tiedustella, mitä tällä linjalla tarkoitetaan, mutta en saanut suoraa vastausta. Oletettavasti kyse on tästä, että kun pyörä on kaadettu tai kaatunut, sitä ei korvata ilkivaltavakuutuksesta.Sami oli laskenut, että pyörän kuljettaminen huoltoon ja muovikatteiden sekä metalliosien korjaus ei tule onnistumaan 2 000 eurolla. Koska Sami osaa itse korjata, hän ei olisi edes vaatinut koko summaa, vaan sitä, että vakuutusyhtiö tulisi edes vähän vastaan.– Se edeltävä puhelu tämän palvelupäällikön kanssa meni niin hyvin, että ajattelin vakuutusyhtiön tulevan jollain summalla vastaan. Kerroin heille, että maksan teille nyt neljää vakuutusta, että tulkaa vähän vastaan, niin homma on OK ja jatkan teidän asiakkaana. Hän sitten sanoi, että he voisivat tarjota minulle leffalippuja korvauksena, Sami kertoo.Taistelun hävinnyttä Samia jäi koko episodissa vaivaamaan kolme asiaa. Ensinnäkin häntä kismittää Pohjola Vakuutuksen asiakaspalvelun hitaus. Toiseksi häntä ihmetyttää linjaus, että kaadettuja moottoripyöriä ei korvata ilkivaltavakuutuksesta. Kolmanneksi häntä ihmetytti tarjous elokuvalipuista. Hän ei niitä tarvitse.– Mikä se motivaatio on tarjota näitä leffalippuja? Korvataanko sillä mielipahaa vai myönnetäänkö, että ollaan vähän syyllisiä, että ota nyt leffalippuja? Vai mikä se on, Sami kysyy.viestinnästä kerrotaan, että yritys voi kommentoida ilkivaltavakuutusta ja muita käytäntöjä vain yleisellä tasolla. Samin tapaukseen se ei voi ottaa suoraan kantaa vakuutussalaisuuteen vedoten.Pohjola Vakuutuksen korvauspäällikkö Sami Reinikka https://www.is.fi/haku/?query=sami+reinikka vastasi Ilta-Sanomien kysymyksiin sähköpostitse.Reinikan mukaan esimerkiksi elokuvalippuja annetaan asiakkaille joissain tapauksissa anteeksipyyntönä asiakkaalle aiheutuneesta mielipahasta, jos vakuutus ei korvaa vahinkoa eli ehdot eivät täyty. Käytäntöä ei sovelleta kuitenkaan aina.

Onko niin, että kaatunutta moottoripyörää ei koskaan korvata ilkivaltavakuutuksesta, koska näyttöä ilkivallasta ei useinkaan ole?

– Korvauksen vaatijalla on näyttövelvollisuus, että kyseessä on tahallinen vahingonteko. Valitettavasti korvauksen vaatijakaan ei pysty aina näyttämään, mistä syystä moottoripyörä on vaikkapa kaatunut, Reinikainen kirjoittaa sähköpostissaan.– Esimerkiksi pyörän kaatuminen ei suoraan osoita, että se olisi kaatunut tahallisen vahingonteon seurauksena. Joskus taas voi syntyä muita vaurioita, jotka puhuvat tahallisen vahingoittamisen puolesta.Jos moottoripyörä kaatuu siksi, että joku törmää siihen vaikkapa parkkipaikalla autolla, vahinkoa ei korvata ilkivaltavakuutuksesta vaan törmäysvakuutuksen sisältävästä laajasta kaskosta.Törmäysvahingoksi luetaan myös ne tapaukset, joissa pyörä on kaatunut ”ulkoisen syyn johdosta”.– Ulkoisia syitä voivat olla esimerkiksi maapohjan pettäminen tai seisontatuennan pettäminen muusta syystä.Ilkivaltavakuutus ei siis korvaa kaatunutta moottoripyörää muuta kuin silloin, jos pyörään on tullut kaatumisjälkien lisäksi sellaisia vahinkoja, jotka kielivät tahallisesta ilkivallasta. Jos siis joku vain töytäisee pyörän kumoon, on vaikea osoittaa, että pyörä on kaatunut ilkivallan seurauksena.Sitä, miksi vakuutusyhtiö sanoi ensin, että pyörän voi viedä autovahinkokeskukseen, mutta sitten sitä ei lunastettukaan, Pohjola Vakuutus ei voi kommentoida.