Katso, miten suuri osuus ruokakunnista saa asumistukea kotikulmillasi – ”Kela-alueilla” yhteisiä piirteitä

Näissä kunnissa on suhteessa eniten asumistuen saajia

Jyväskylä 23,0 % Joensuu 22,3 % Tampere 21,9 % Turku 21,8 % Oulu 19,6 % Vaasa 18,8 % Helsinki 18,3 % Kuopio 17,2 % Rovaniemi 16,8 % Lahti 16,2 %

...ja näissä vähiten

Föglö alle 1,2 % Brändö alle 1,3 % Luhanka 1,4 % Vårdö alle 1,5 % Lumparland alle 1,7 % Jomala 1,8 % Kumlinge alle 1,9 % Sund 2,0 % Pedersören kunta 2,1 % Lappajärvi 2,2 %

Opiskelemalla pääsee työmarkkinoiden paremmalle puolelle.