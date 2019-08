Oma raha

Saako työtön tienata marjoilla? TE-toimisto ja Kela vastaavat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

TE-toimisto: Marjastaminen suotavaa, kun ei estä työnhakua

Kela: Kimurantti kysymys, työttömyysetuus ei välittömästi vaarassa