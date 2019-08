Työtön Pentti on poiminut jo lähes 70 ämpärillistä mustikkaa, arvo tuhansia euroja – nyt hän antaa 4 rahanarvoista vinkkiä

Oma raha

Työtön Pentti on poiminut jo lähes 70 ämpärillistä mustikkaa, arvo tuhansia euroja – nyt hän antaa 4 rahanarvo

Mustikalla muhkeat tienestit

Ei halua pyytää liikaa





Mustikoita jopa puolet vähemmän

Jerosen kolme rahanarvoista vinkkiä marjastamiseen

Myy suoraan yksityishenkilölle, äläkä välikäsille! Kahvilaan, marjakojuihin ja kauppoihin myymällä saa useasti huonomman hinnan. Suosi varsinkin tänä kesänä männikkömätästä! Jerosen mukaan kuusimättäillä voi olla paljon varpuja, mutta on männikkömätästä todennäköisempää, että niistä kasvaa vain vähän marjoja, sillä ne eivät juuri saa valoa. Käytä varrellista poimuria! Jerosen mukaan marjaharava tai marjahara on painavampi käyttää, jolloin marjoja ei jaksa poimia kovin pitkään. Mene metsään jo aamusta! Varsinkin lämpiminä päivinä keskipäivän porotus hidastaa työntekoa. Lisäksi Jerosen mukaan marja irtoaa varresta aamulla helpommin.