Oma raha

Talon arvosta katosi puolet – mies ei selvinnyt lainoistaan 3 300 euron nettotuloilla

Talot,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Noin

Pankki

Käräjäoikeus

Velallinen

Hovioikeus

joita vastaan omistajat ovat saaneet isoja lainoja, ovat menettäneet jopa yli puolet arvostaan.Käräjäoikeus ei hyväksynyt keski-ikäisen miehen velkajärjestelyhakemusta. Hänen lainamääränsä oli lähes 176 000 euroa ja summasta noin 130 000 euroa oli otettu kiinnityksenä omakotitaloon vuosituhannen alussa.Käräjäoikeudessa talon arvoksi todettiin 139 000 euroa. Tosiasiassa arvo oli romahtanut – vastaavanlainen talo myytiin naapurista 62 000 eurolla.Itä-Suomen hovioikeus arvioi, ettei velallinen selviäisi lainoistaan, vaikka myisi talonsa ja kumosi käräjäoikeuden ratkaisun. Hovioikeus hyväksyi velkajärjestelyn ja määräsi sen aloitettavaksi heti. Talo sijaitsee omakotitaloalueella Pieksämäellä.50-vuotiaalla miehellä on asuntolainansa päälle 46 000 euroa pikavippejä.Pikavippeihin hän turvautui, kun auttoi vaikeuksiin joutunutta sukulaismiestä, jolle lainasi 20 000 euroa muutama vuosi sitten. Lainasta ei tehty velkakirjaa.Sukulaismiehen piti hoitaa vipit pois, mutta hän kuoli ja lainat kaatuivat avuliaan velallisen maksettavaksi. Velallisen alamäki jatkui sukulaismiehen yllättävän kuoleman seurauksena ja kuvaan tuli alkoholi.ei suostunut enää maksujärjestelyihin. Mies arvioi tilanteensa niin vaikeaksi, että ainoa pelastus olisi yksityishenkilön velkajärjestely. Velkojat vastustivat järjestelyä. Miehellä oli työpaikka ja säännölliset tulot eikä hän halunnut luopua 1980-luvun omakotitalostaan ja edullisesta asumisesta. Hänellä on yksi elätettävä ja edessä isoja kulueriä, kuten 4 000 euron hammasremontti.Velkojat laskivat, että miehen tuloista voidaan ulosmitata kuukausittain lähes 1 400 euroa ja hänelle jäisi edelleen lähes 650 euroa.Kun velkajärjestelyä käsiteltiin, käräjäoikeus arvioi talon hinnaksi 139 000 euroa. Asuntolainan viimeinen maksuerä olisi edessä vuonna 2034. Velkajärjestelyllä mies saisi taloutensa tasapainoon.laski miehen nettoansioksi runsaat 3 300 euroa, josta maksuvaraksi jäisi kuukausittain hieman yli 2 000 euroa. Oikeus totesi, että hakijalla on vielä runsaasti työvuosia, hyvät tulot ja vakaa maksukyky.Velallinen asuu yksin sadan neliön talossa, jonka lainoja hän lyhentää kuukausittain noin 1 150 eurolla. Pankki muistutti, että velkajärjestely ei tule kysymykseen, jos velallisen asunto ylittää selvästi kohtuullisen tason ja hän voisi selvitä veloistaan ostamalla vaatimattomamman asunnon. Oikeus laski, että talon realisointi ratkaisisi ongelman ja rahaa jäisi vielä jonkin verran pikavippienkin maksuun.Käräjäoikeus hylkäsi velkajärjestelyhakemuksen, koska sen mukaan velallinen selviytyisi lainoistaan ilman velkajärjestelyäkin realisoimalla talonsa ja muuttamalla halvempaan asuntoon.vei käräjäoikeuden viime joulukuussa tekemän ratkaisun Itä-Suomen hovioikeuteen. Se kumosi pari viikkoa sitten Etelä-Savon käräjäoikeuden ratkaisun ja hyväksyi velkajärjestelyn.Velallinen toi hakemuksessaan esille Pieksämäen muuttotappioalueena ja sanoi asuntojen hintojen romahtaneen. Hän totesi, että talon arvo on tällä hetkellä korkeintaan 70 000 euroa eikä suinkaan käräjäoikeudessa esille tullut kaksinkertainen summa.Talon realisoinnilla velallinen saisi vakuusvelastaan vain noin puolet maksetuksi. Mies totesi olevansa maksukyvytön.muistutti velallisen asuvan yksin kokonaispinta-alaltaan 150 neliön talossa. Sen mielestä asunto ylittää selvästi kohtuullisen tarpeen. Asunnon nykyisen arvon hovioikeus totesi selvästi alemmaksi kuin käräjäoikeudessa esille tullut summa.Asunnon myynti ja pienemmän hankinta ei hovioikeuden arvion mukaan ratkaisisi tilannetta. Velalliselle jäisi edelleen kymmeniä tuhansia euroja velkaa eikä hänen maksukykynsä paranisi.Hyvästä maksuvarasta huolimatta huomattava osa menisi edelleen viivästyskorkojen ja perintäkulujen maksamiseen eivätkä velallisen rahat riittäisi juurikaan lyhennyksiin.Hovioikeus totesi, että velallinen on maksukyvytön ja velkajärjestelylle on painavat perusteet. Se määräsi velkajärjestelyn aloitettavaksi heti.Ratkaisuun ei saa hakea muutosta. Hovioikeus oli päätöksessään yksimielinen.