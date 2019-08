Oma raha

Nuoripari osti asunnon 285 000 eurolla, pian kaupan jälkeen kylpyhuoneessa alkoi lemuta

Asunnon entinen omistaja oli kieltänyt viemärin uusimisen

Virheet tulivat ilmi, kun asunnon kylpyhuoneessa alkoi löyhkätä melko pian kaupanteon jälkeen. Syynä oli kosteuden pääsy lattiakaivosta rakenteisiin.Asunnossa oli tehtävä remontti, jonka seurauksena hoitovastikkeet nousivat, koska taloyhtiö maksoi remontin.Myyjä oli asunut talossa noin 35 vuoden ajan ja tiesi, mitä asunnossa oli tehty. Käräjäoikeuden ratkaisun mukaan hän laiminlöi tiedonantovelvollisuutensa ja ostajapariskunnalla oli oikeus vahingonkorvaukseen salaisesta virheestä. Ostajien kannalta tieto oli merkityksellinen.Käräjäoikeudessa myyjä hävisi riidan. Hänelle tuli noin 30 000 euroa kuluja. Summassa ovat myös myyjän omat oikeudenkäyntikulut.Asunnon osti keväällä 2016 nuorehko pariskunta, jonka oma tuntemus rakentamisesta oli vähäinen. Asunto on helsinkiläisessä taloyhtiössä ja ostaja maksoi siitä 285 000 euroa.Runsaan puolen vuoden asumisen jälkeen huoneiston kuntoa tutkittiin, ja alakerran haisevasta kylpyhuoneesta löytyi kosteusvaurioita.Tarkastuksessa selvisi, ettei alakerran viemäriputkia ollut uusittu 2003 vuoden jälkeen kuten myyjä oli kertonut. Kun kylpyhuone remontoitiin, hävisi haju.Myyjän antamassa isännöitsijätodistuksessa todettiin, että kylpyhuoneen viemäriputket oli uusittu. Tieto oli virheellinen. Jos ostajapariskunta olisi tiennyt totuuden, kauppoja ei olisi asunnosta tehty.Isännöitsijätodistuksen tiedot perustuivat vuoden 2003 todistukseen, joka oli päivätty vuodelle 2015 ja sen oli antanut myyjälle hänen naapurinsa.Asunnon yläkerrassa oli vessa ja ostajien tarkoituksena oli rakentaa myös alakertaan vessa, mutta se ei ollutkaan mahdollista, koska viemäriä ei ollut uusittu eikä uudelle vessalle ollut rakennettu haaraa.Ostaja vaati myyjältä yli 23 000 euron vahingonkorvauksia ja lähes 15 000 euron oikeuskuluja.Myyjä kiisti Kymenlaakson käräjäoikeudessa käsitellyn kanteen. Myyjän näkemys oli, ettei hän tiennyt kosteusvauriosta eikä vuoden 2003 remontin tarkasta sisällöstä ja lisäksi remontin tehnyt yritys oli sittemmin mennyt konkurssiin.Myyjä piti isännöitsijätodistuksen tietoja oikeina ja totesi, ettei hänellä ole kiistassa mitään korvausvastuuta.Hän lisäksi huomautti, että remontin maksoi taloyhtiö eikä siitä koitunut ostajalle kustannuksia ja päälle tuli vielä huomattava huoneiston tason korotus.Kirjalliset todisteet käräjäoikeudessa puhuivat sen puolesta, että kylpyhuoneen putket olivat todennäköisesti alkuperäiset.Pariskunta kertoi kiinnostuneensa asunnosta, koska putket oli uusittu ja he etsivät nimenosaan asuntoa, jossa ei tarvitse remontoida. Lisäksi huoneiston kunto oli todettu hyväksi. Kun pariskunta tutustui asuntoon ennen kaupantekoa, ei huoneistossa ollut minkäänlaista hajuhaittaa.Todistajana kuultu talon asukas kertoi 2003 vuoden remontista. Hänen mukaansa asunnon omistaja oli nimenomaan kieltänyt pesutilojen lattioiden avaamisen lattialämmityksen vuoksi.Käräjäoikeus toteaa ratkaisussaan, että myyjä asui huoneistossa vuodesta 1981 lähtien myyntihetkeen saakka. Oikeuden käsityksen mukaan myyjä halusi, ettei putkiremonttia tehdä, jotta lattialämmitys säästyisi. Vuoden 2017 remontissa lattialämmitys jouduttiin kuitenkin rikkomaan.Käräjäoikeus totesi myyjän laiminlyöneen tiedonantovelvollisuutensa, kun jätti kertomatta putkien todellisen tilanteen. Oikeus muistutti, että vaikka myyjä ei tietäisikään kosteusvauriosta, on kyse salaisesta virheestä, josta hän on vastuussa.Kylpyhuoneen putki todettiin tarkastuksessa kunnoltaan hyväksi. Oikeus määräsi myyjän maksamaan pariskunnalle runsaat 9 000 euron korvaukset.Myyjän on maksettava omat ja osa vastapuolen oikeudenkäyntikustannuksista, jotka ovat yhteensä noin 20 000 euroa.Myyjä olisi säästänyt noin 30 000 euroa, jos olisi alun perin kertonut totuuden kylpyhuoneen putkiremontista.Kiista jatkui edelleen Itä-Suomen hovioikeudessa, joka ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Hovioikeus ratkaisi asian kolmisen viikkoa sitten. Ratkaisusta on edelleen mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen.