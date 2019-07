Oma raha

440 000 euron hirsitalosta löytyi kammottavia yksityiskohtia – jopa asiantuntija sai oireita

Pariskunta

Vesivahingon

Käräjäoikeus

hankki 440 000 euroa maksaneen hirsirakenteisen talon järven tuntumasta kesällä 2016. Ilo talokaupasta jäi lyhyeksi, sillä vain kolme päivää myöhemmin sadevedet valuivat yläpohjaan katolla olevan huippuimurin läpiviennin kautta.Kaupat tehtiin ilman kuntotarkastusta, koska myyntiesitteen mukaan talo oli kunnoltaan hyvä ja edessä olisi korkeintaan pientä pintaremonttia.Ostaja teki myyjälle kolme kuukautta kaupasta reklamaation ja alustavan virheilmoituksen.Riita ratkaistiin Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, joka hylkäsi kanteen, koska ostaja teki vielä toisen tarkennetun reklamaation kahden kuntotarkastuksen jälkeen, jolloin oli jo kulunut puolitoista vuotta talokaupasta.Heinolassa sijaitseva hirsitalo on rakennettu 2005. Vesivahingon jälkeen talon kunto tutkittiin perusteellisesti kahteen kertaan. Tarkastuksista tehtiin loppuraportti ja sitä päivitettiin vielä kahtena vuotena kolme kertaa. Ostaja päätyi vaatimaan myyjältä 160 000 euron hinnanalennusta.Vanhoja vuotojälkiä löytyi seinistä ja katosta. Vakavia virheitä löytyi runsaasti ja huomautettavaa oli muun muassa väliseinärakenteissa, saunassa ja pesutiloissa, lattioissa, salaojissa ja jätevesijärjestelmässä. Homekoirakin merkkasi muutaman kriittisen kohdan. Lisäksi selvisi, että talo oli ollut asumaton runsaan vuoden ajan. Virheiden korjaus tulisi maksamaan 172 000 euroa.jälkeen talossa oli katselmus, jossa olivat myyjä, ostaja ja ostajan asiantuntija, joka sairastui saatuaan hengitysoireita käynnistä.Kun virheet oli saatu lopullisesti selvitettyä ja korjausten kustannusarvio valmiiksi, teki ostaja uuden reklamaation noin puolitoista vuotta kaupanteon jälkeen.Myyjän mukaan virheelliset rakenteet oli todettu jo kohta kaupanteon jälkeen, mutta ostaja esitti vaatimukset vasta noin 10 kuukautta myöhemmin eikä tällä välillä tehdyistä uusista tutkimuksista hänelle kerrottu mitään. Myyjä kiisti virhevastuunsa, vaati kanteen hylkäämistä ja piti reklamaatiota myöhästyneenä.Lisäksi myyjä muistutti, että hän oli maksanut kaupan teon jälkeen sattuneen vesivahingon kaikki korjauskustannukset. Muita virheitä myyjä piti niin vähäisinä, ettei niiden perusteella ollut aihetta hinnanalennukseen.Pariskunta piti kiinni oikeudestaan esittää perusteellinen selvitys, koska myyjä oli kiistänyt alustavan reklamaation perusteella virhevastuunsa ja totesi myyjän syyllistyneen tiedonantovirheeseen, kun jätti kertomatta aiemmista vesivuodoista.Viivästyminen johtui pariskunnan mukaan siitä, että heidän käyttämänsä asiantuntija sairastui vakavasti ja joutui lopulta vetäytymään hankkeesta. Uusi asiantuntija sairastui myös, kun hän loukkasi kätensä ja oli työkyvytön vähän aikaa.Käräjäoikeus tulkitsi reklamaation yleisluoteiseksi. Pariskunnan olisi pitänyt esittää yksilöidyt vaatimuksen riittävän ajoissa. Oikeuden ratkaisu perustui korkeimman oikeuden kolmen vuoden takaiseen ennakkoratkaisuun.katsoi, että ensimmäisessä virheilmoituksessa ostaja ilmoitti laatuvirheistä jo riittävän yksilöidysti, mutta ilmoitti samalla esittävänsä tarkemmat vaatimukset myöhemmin.Oikeuden mielestä ostajat eivät pyrkineet aktiivisesti täsmentämään vaatimustaan rahamääristä. Asiantuntijoiden sairastumisille oikeus ei antanut riidassa erityistä painoa.Sellaista selvitystä ostajat eivät oikeuden mielestä antaneet reklamaationsa viivästymiselle, että sen perusteella olisi voitu kymmenen kuukauden viivästymistä pitää kohtuullisena ja ostaja menetti maakaaren mukaan mahdollisuutensa vedota vaatimuksiinsa.Muihin riitakysymyksiin käräjäoikeus ei edes ottanut kantaa, joten ostaja ei saanut tavoittelemaansa suurta hinnanalennusta.Ostajapariskunnan on maksettava omansa ja myyjän noin 50 000 euron oikeudenkäyntikulut. Päälle tulevat vielä vahinkojen selvittelystä aiheutuneet lähes 20 000 euron kulut.Käräjäoikeus ratkaisi riidan viime viikolla. Siihen on mahdollista hakea muutosta Itä-Suomen hovioikeudesta.