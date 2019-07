Oma raha

Lantmännen Cerealia vetää myslejä pois markkinoilta 12.7. 17:08

AXA Gold Fruit Müsli 750g vedetään takaisin markkinoilta. Syynä on tuotteiden mahdollisesti sisältämä hasselpähkinä.

Lantmännen cerealia tiedottaa, että se vetää takaisin AXA Gold Fruit Müsli -tuotteita, sillä ne saattavat sisältää hasselpähkinää, jota ei ole mainittu pakkauksessa. Hasselpähkinöille allergisille ihmisille voi olla terveydellinen riski käyttää tuotetta, tiedotteessa kerrotaan.



Takaisinveto koskee ainoastaan pakkauksia, joiden parasta ennen -päivämäärä on ennen 04.03.2020. Kyseisen tuotteen jälleenmyyjiin on otettu yhteyttä jakelun pysäyttämiseksi, yritys tiedottaa.



Tuotteen ostaneet kuluttajat, jotka haluavat tehdä reklamaation, voivat ilmoittaa siitä osoitteeseen kuluttajapalvelu.axa@lantmannen.com. Tuotteesta voi reklamoida myös kauppaan, josta tuote on ostettu.