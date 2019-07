Osakas pystytti aidan, kun naapuri talloi istutuksia – seurasi vuosien riita, ja maksuja tuli koko taloyhtiölle

Oma raha

syntyi maukas riita ja puurakenteisen 8,5 metriä pitkän aidan kohtalo ratkaistiin oikeudessa. Osakas hävisi juttunsa ja aita on poistettava.Riidan asianajo- ja selvittelykulut nousivat noin 20 000 euroon. Aidan pystyttäjän on maksettava summasta 11 500 euroa, sillä oikeus ei hyväksynyt taloyhtiön kaikkia kuluja asianajokuluiksi.Taloyhtiön omiksi kuluiksi jäi noin 8 000 euroa, mikä tarkoittaa kuuden asunnon yhtiössä jokaiselle osakkaalle lähes 1400 euron laskua.Tamperelainen taloyhtiö vaati Pirkanmaan käräjäoikeudessa osakasta purkamaan rakennelmansa. Taloyhtiö on vuokratontilla.Piha-aluetta hallitsee yhtiöjärjestyksen mukaan taloyhtiö eikä osakkaalla ole oikeutta tonttiin.Osakas rakennutti runsaat kolme vuotta sitten aidan omin luvin. Osakasta vaadittiin useita kertoja poistamaan rakennelmansa, mutta kun mitään ei tapahtunut taloyhtiö nosti kanteen.mukaan osakas ei ollut tehnyt hakemusta aidan rakentamisesta.Taloyhtiö ei ollut antanut muille osakkaillekaan mitään erivapauksia ja nyt aita esti liikkumista pihassa. Roskapussikin oli vietävä jätekatokseen jalkakäytävän kautta.Osakas kiisti taloyhtiön kanteen ja muistutti, että 30-vuotisen omistajuuden aikana osakkaat ovat aina rakentaneet pihaan huoneistojensa eteen istutuksia ja vastanneet lumitöistä eikä koskaan ole haettu mitään lupia.Hän kertoi rakennuttaneen aidan, koska naapuri kulki hänen etupihansa poikki, talloi istutuksia ja muistoksi jäi polku.Riita aidasta paisui osakkaan mielestä vasta sen jälkeen, kun aita oli jo paikoillaan. Osakkaan kertoman mukaan jotkut naapurit olivat kehuneetkin rakennelmaa.Taloyhtiö on osakkaan mukaan riitainen, ja aitaa oli käsitelty taloyhtiön kevät­yhtiökokouksessa eikä kukaan ollut vastustanut sitä, mutta pöytäkirjassa ei ole mitään merkintää. Sen sijaan seuraavassa taloyhtiön hallituksen kokouksessa asiaa käsiteltiin ja osakkaalle ilmoitettiin, että aidan on kadottava.Osakas vastusti purkamista, koska aita ei häiritse ja soveltuu hyvin tontille.piha-alueelle tehtävistä rakennelmista, käräjäoikeuden ratkaisussa sanotaan.Isännöitsijän mukaan aita estää kulkemisen ja jakaa alueen.Pihassa on ollut taloyhtiön sallimia rakennelmia, mutta ne eivät ole häirinneet liikkumista. Tällä kertaa syntyi kuitenkin ongelmia.Käräjäoikeus totesi, että taloyhtiöllä oli oikeus vaatia aidan poistamista. Jos osakas ei poista sitä, voi taloyhtiö poistattaa sen osakkaan kustannuksella.Ratkaisu ei tyydyttänyt osakasta ja hän vaati sen kumoamista Turun hovioikeudessa. Hovi ei antanut jatkokäsittelylupaa. Ratkaisu on viime viikolta.Aitadraama voi vielä jatkua, sillä päätökseen voi hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta, jos se myöntää valitusluvan.Puisen 8,5-metrisen aidan oikeudenkäyntikulut ja hallinnolliset toimet maksoivat noin 20 000 euroa. Osakkaan kuluja nostavat vielä aidan pystytyksen ja purkamisen kulut.Riita-aidan metrihinnaksi tulee noin 3000 euroa, kun vastaava aita normaalisti maksaa satasen paikkeilla metriltä.