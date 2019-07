Roimasti myöhästyneestä Intian-matkasta tuli vuosien oikeustaistelu – Finnair maksaa kaksikolle lopulta korvauksia

Oma raha

viivästyi jarruvian vuoksi runsaat kymmenen tuntia ja kone oli perillä Delhissä kymmenen tuntia aikataulustaan myöhässä.Finnair kieltäytyi maksamasta 600 euron myöhästymiskorvauksia, joita kumpikin matkustaja haki. Lipun ostaneet vetosivat kuluttajariitalautakunnan tekemään ratkaisuun asiassa. Lautakunnan mukaan Finnair oli velvollinen maksamaan korvaus.Seuraus oli, että matkustajat veivät asiansa Helsingin käräjäoikeuteen, joka määräsi lentoyhtiön maksamaan vaaditun summan eli yhteensä 1200 euroa.Korvattava summa oli pikkuraha lentoyhtiölle. Riidasta tuli noin 33 000 euron oikeudenkäyntikulut, vaikka Finnair peruuttikin asiansa Helsingin hovioikeuden käsittelystä.Hakijoiden vaatimus perustui rahasumman osalta EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuun, kun matkustaja saapuu vähintään kolme tuntia myöhässä aikataulun mukaista saapumisajankohtaa, paitsi jos viivästys johtuu poikkeuksellisista oloista, joita ei olisi voinut välttää, vaikka kaikki toimet olisi tehty.Matkustajat valtuuttivat lentoliikenteeseen perehtyneen yrityksen hoitamaan asian heidän puolestaan.johtui jarruviasta. EU-oikeuden mukainen vakiokorvaus matkustajaa kohti on 600 euroa. Lipun ostaneet vaativat korvauksen lisäksi yli 16 000 euron oikeudenkäyntikulujaan Finnairilta.Finnair vaati kanteen hylkäämistä ja runsaan 13 000 euron oikeudenkäyntikuluja. Yhtiö ei ollut omasta mielestään korvausvastuussa, koska kyse oli poikkeuksellisista oloista, joita ei ollut voinut välttää. Kun kone oli lähdössä, lentäjät huomasivat, että jarrujärjestelmässä oli vakava vika.Kone oli ollut vasta neljä vuotta liikenteessä ja murtuneen osan olisi pitänyt kestää 20 vuotta. Vikaantuminen oli yllättävä eikä aiemmin ollut sattunut vastaavaa. Osan yllättävä murtumien viittasi Finnairin mukaan valmistusvikaan.Tarvittava varaosa tilattiin Sveitsistä ja asennettiin paikalleen vielä samana yönä. Finnairin mukaan tilanne oli vakavasta lentoturvallisuutta ajatellen.Yhtiön mukaan kyse oli piilevästä valmistusvirheestä eikä se ollut korvausvelvollinen.Käräjäoikeus katsoi, että kyse oli teknisestä viasta, joka on liittynyt Finnairin tavanomaiseen lentotoimintaan. Ratkaisun mukaan Finnair ei osoittanut, että kyse oli poikkeuksellisista oloista ja määräsi maksettavaksi 600 euron korvaukset kummallekin.Lentoyhtiö vei riidan edelleen hovioikeuteen, mutta peruutti hakemuksensa, vaikka hovi oli myöntänyt jatkokäsittelyluvan.Peruutuksesta huolimatta yhtiölle tuli lisää kuluja, kun sen on maksettava vastapuolen oikeuskulut hovioikeudessa. Kulut olivat runsaat 3 000 euroa.Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Lentoyhtiölle tuli oikeuskuluja reilut 33 000 euroa 1 200 euron korvaussumman päälle.Hovioikeuden ratkaisu on viime viikolta.