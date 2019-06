Oma raha

Aiotko lähteä Airbnb-bisnekseen? Vältä tuhansien eurojen tappiot

Asuntoaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Vuokraamisen laajuudella on merkitystä

2. Tee tarvittavat muistiinpanot ja ilmoita verottajalle

3. Säilytä vuokraamiseen liittyvät dokumentit 6 vuotta

4. Muista verovähennysoikeutesi

Aiheesta