Talon ostaja teki reklamaation juuri ennen 5 vuoden määräaikaa – myyjälle pamahti 130 000 euron lasku

Talo ei ollut sellainen kuin myyjä lupasi. Rakenteista löytyi virheitä, joista myyjä ei edes ollut tietoinen. Omistus oli vaihtunut pariin kertaan, ja ostaja oli aina luottanut siihen, mitä myyjä oli kertonut.Jätevesiä varten tontilla piti olla harmaille vesille imeytyskenttä. Sitä ei löytynyt, vaikka tonttia kaivettiin, koska kenttää ei ollut edes rakennettu. Myyjä joutui vastuuseen myös alkuperäisten rakentajien virheistä.Myyjä oli luottanut edellisen omistajan kertomukseen eikä tiennyt todellista tilannetta. 11 vuoden takaisesta talokaupasta myyjälle tuli yli 130 000 euron lasku hinnanalennuksineen ja oikeudenkäyntikuluineen.Pirkanmaalaisesta talosta tehtiin kaupat 2008. Rantatontilla seisova talo oli kuntotarkastusraportin mukaan hyvä. Yläkerran huoneet olivat valmistuneet juuri ennen kauppaa, ja lopputarkastus oli tehty. Talo on rakennettu 31 vuotta sitten. Ostaja maksoi talosta 370 000 euroa.Perheen lapset alkoivat sairastella ja lopulta lääkäreiden vihjeistä syyksi todettiin sisäilma.Reklamaatio talokaupasta ehti juuri ja juuri ennen viiden vuoden täyttymistä. Aikaa oli jäljellä vain viikko. Ostaja täydensi reklamaatiota vielä kolme päivää ennen aikarajaa.Suurimmat virheet koskivat ulkoseiniä, yläkertaa ja jätevesijärjestelmää. Rakenteista löytyi myös mikrobikasvustoa.Talossa tehtiin perusteellisia tutkimuksia. Ulkoseinissä ei ollut rakennusluvan edellyttämää höyrysulkua, ja ikkunoiden ja seinien liitoksissa oli virheitä. Ilmavuodot pilasivat sisäilmaa.Yläkerran tilat olivat jo lähes valmiit ennen kuin myyjä oli hakenut rakennusluvan.Rakenteista löytyi lukuisia ongelmia, joista suurin oli yläpohjan tuulettumaton onkalo. Lopputarkastuksessa kunnan rakennustarkastaja oli siitä huomauttanut ja vaati yläpohjaan riittävää tuuletusta. Myyjä lupasi sen tehdä, mutta ei ollut kuitenkaan tehnyt. Yläpohjan lämmöneristyskään ei ollut riittävä.Jätevesiasia talossa piti olla kunnossa, kun ostajalle kerrottiin, että wc-vedet menevät umpisäiliöihin ja harmaat vedet imeytyskentän kautta maaperään. Totuus oli, että imeytyskenttää ei edes ollut ja wc-vedet menivät kolmen vuotavan sakokaivon kautta suoraan maastoon.Kauppakirjan mukaan myyjän tuli antaa selvitys jätevesijärjestelmästä ja mahdollisesta korjaamisesta liittyen yläkerran rakennuslupaan ja lopputarkastukseen. Uuden rakennusluvan myöntämisen perusteena oli jätevesijärjestelmän toteutus ajankohdan vaatimusten mukaan, mikä tarkoitti rakennusluvan myöntämisvuotta 2007 eikä alkuperäistä rakentamisvuotta 1988.Ostaja vaati runsaan noin 100 000 euron selvittelykuluja ja hinnanalennusta. Vaatimus sisälsi myös energialaskun, sillä sähköä oli kulunut enemmän kuin piti.Myyjä vetosi tietämättömyyteensä, koska kyse oli pääosin salaisista virheistä ja kiisti ostajan vaatimukset pääosin. Myyjän mielestä reklamaatiota ei ollut tehty riittävän ajoissa.Myyjä muistutti, että ostaja oli kauppaa tehdessään hyväksynyt talon sellaisena kuin se oli. Kaupan alla tehdyn kuntotarkastuksen mukaan talossa ei ollut mitään korjaustarvetta. Myyjä oli kuitenkin valmis antamaan 20 000 euron alennuksen.Pirkanmaan käräjäoikeus määräsi myyjän palauttamaan ostajalle hinnanalennuksensa 70 000 euroa. Turun hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua.Myyjä osoitti kaupanteon yhteydessä imeytyskentän paikan ja kuukausi myöhemmin vielä uudelleen näytti missä se on. Kun ostaja joutui vuosia myöhemmin etsimään kenttää, niin sitä ei löytynyt tonttia kaivamallakaan, koska sellaista ei ollut edes tehty.Ihmettelyä herätti jätevesihuollon puutteet, sillä pelkkien sakokaivojen varaan rantatontille rakennettu järjestelemä ei ollut sallittu talon rakentamisvuotenakaan 31 vuotta sitten.Harmaille vesille ei ollut rakennettu omaa erillistä putkistoakaan, jollainen talosta olisi pitänyt myös löytyä. Oikeus totesi myyjän antaneen virheellistä tietoa jätevesijärjestelmästä, ja kyse oli laatuvirheestä.Yläkerran virheet olivat myyjän käsialaa, sillä myyjä oli rakennuttanut itse tilat ilman lupia ja piirustuksia. Oikeuden mielestä myyjänä ollut omistaja menetteli tuottamuksellisesti. Yläkerran osalta oikeuden mukaan kyse oli niin ikään laatuvirheestä.Reklamaatio oli tehty aikarajan puitteissa. Käräjäoikeus muistutti reklamaation takarajana olevan viisi vuotta kaupanteosta.Käräjäoikeus löysi talosta useita rakennusvirheitä, kuten höyrysulkujen puuttumisen alakerran seinistä. Alakerran osalta oikeus piti virheitä salaisina, koska rakennus ei ollut laadultaan sellainen kuin piti.Myyjä vei riidan vielä Turun hovioikeuteen ja vaati hinnanalennuksen pienentämistä. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua. Myyjälle tuli riidasta hinnanalennuksen, selvittely- ja oikeudenkäyntikulujen kanssa 130 000 euron lasku.Myyjälle jää oikeusjuttujen jälkeen 370 000 euron myyntihinnasta 240 000 euroa.Ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.