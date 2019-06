Oma raha

Katso, millainen hyöty asuntolainan poistuvasta korkovähennyksestä on eri koroilla ja lainoilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Täyttä vähennystä on vaikea saada

Luopumistahtia ei ole kerrottu

Varainsiirtoveroa ei mainita