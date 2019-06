Oma raha

12 neliön mökistä pyydetään 76 000 euroa – ”Kehnoimmatkin mökit on saatu kaupaksi ja hinnat alkaneet kohota”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaunis puutarha nostaa hintaa

Neliöhintahaarukka on huima

Vie lappu ilmoitustaululle

Varaudu talkoisiin