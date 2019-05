Oma raha

WinCapitaan jättisummia käyttänyt mies yritti järjestellä velkojaan – jonnekin katosi yli 170 000 euroa

Sadat suomalaiset sijoittivat rahojaan runsaat kymmenen vuotta sitten WinCapitaan. Niin teki myös varsinaissuomalainen mies, joka sijoitti omia rahojaan runsaat 11 000 euroa ja nosti sijoitusklubista yli 46 000 euroa. Miehen piti sijoittaa WinCapitaan myös kolmen muun miehen rahoja 171 000 euroa.Varsinaissuomalaisen laskettiin hyötyneen sijoituksilla 182 000 euroa, jossa summassa ovat myös kolmen tuttavan rahat. Rahat katosivat eikä noin 50-vuotias mies ole antanut oikeudelle uskottavaa selvitystä missä ne ovat.Mies haki velkajärjestelyä ja ratkaisun keskiöön nousi kateisiin jääneiden rahojen kohtalo. Hakija väitti, ettei olisi saanut rahoja, mutta kolmen miehen kertomukset todistavat toista.Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa hakijalla oli tilaisuus kertoa rahojen kohtalosta, hän kuitenkin vaikeni.Miehen velkapotti on lähes 210 000 euroon. Käräjäoikeus hylkäsi hakemuksen eikä Turun hovioikeus muuttanut ratkaisua.Velkajärjestelyhakemukseen mies päätyi, kun ei pystynyt hoitamaan vajaan 500 euron maksuvarallaan velkojaan rahoituslaitoksille.Noin viisi vuotta sitten mies tuomittiin käräjäoikeudessa menettämään valtiolle WinCapita-seikkailun hyötynä saamansa rahat. Hovioikeus pysytti ratkaisun ja ulosotto vei kuukausituloista omansa. Miehellä ei ollut omaisuutta, joka olisi voitu ulosmitata.Mies toteaa velkajärjestelyhakemuksessaan, ettei selviä veloistaan. Pankki ja perintäyritykset vastustivat hakemusta. Ne muistuttivat hakijaa kulutusluotoista ja riskisijoituksista, joita hän oli tehnyt.Hakija vetosi kolmen vuoden takaiseen korkeimman oikeuden ratkaisuun, jossa toisen henkilön rikoksesta aiheutuva velka ei ole sellaista velkaa, joka olisi este velkajärjestelylle. Mies vetosi myös omaan käräjäoikeuden tuomioonsa, jonka mukaan hän oli toiminut vilpittömässä mielessä sijoittaessaan WinCapitaan.Kun velkajärjestelyhakemusta käsiteltiin alkuvuonna käräjäoikeudessa, oli hakijalla tilaisuus kertoa, minne 171 000 euroa katosivat. Hakija kiisti edelleen, että olisi saanut kolmikolta rahat.Kolmikko oli aiemmissa oikeudenkäynneissä kertonut rahojen luovuttamisesta miehelle. Yksi antoi vuosina 2004 ja 2007 sekkinä ja käteisenä 38 000 euroa useassa erässä, ja mies piti rahat itsellään. Toinen antoi 100 000 euroa ja kolmas 33 000 euroa 11 vuotta sitten.Kolmikko esitti oikeudessa kirjalliset todisteet rahojensa siirrosta. Oikeuden mukaan rahat jäivät velkajärjestelyä hakeneen miehen hyödyksi eikä oikeus epäillyt kolmikon kertomuksia.Hakijalla oli mahdollisuus viiden vuoden takaisessa oikeudenkäynnissä esittää miesten kertomuksia heikentävää näyttöä, mutta hän ei käyttänyt tilaisuutta hyväkseen. Käräjäoikeus piti selvänä, että rahat jäivät hakijalle. Tähän seikkaan vetosi myös Varsinais-Suomen käräjäoikeus, kun se käsitteli velkajärjestelyä alkuvuonna.Ratkaisussaan käräjäoikeus toteaa, että hakijalla oli tilaisuus uudessa oikeudenkäynnissä esittää vastanäyttöä käteissuorituksista, mutta sitä hän ei edelleenkään tehnyt. Koska ei ollut näyttöä rahojen siirtämisestä WinCapitan tilille, tuli oikeus siihen lopputulokseen, että rahat jäivät hakijalle tai ainakin ne ovat olleet hänellä.Käräjäoikeuden mukaan hakija ei ole maksukyvytön ja hylkäsi hakemuksen.Mies piti ratkaisua vääränä ja haki sen kumoamista Turun hovioikeudesta.Hovioikeus ei käräjäoikeuden päätöstä muuttanut eikä myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Hovin ratkaisu on viime torstailta.Hakijalla on vajaat kaksi kuukautta aikaa hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.