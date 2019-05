Oma raha

Katso lista: Näillä kotikonsteilla saat perintömökin kaupaksi paremmalla hinnalla

Ainakin näistä asioista kannattaa huolehtia, jotta mökin arvo säilyy:

Tee vuosihuollot, älä päästä mitään osaa mökistä ränsistymään. Huolehdi, että vesikatto pysyy kunnossa. Pidä pihapiiri siistinä, älä päästä mökkitietä, tonttia tai rantaa rehottamaan. Merkitse mökki- tai huoltokirjaan ylös tehdyt remontit ja kunnostustyöt. Huolla kaivo säännöllisesti. Pidä peruslämpö talvella. Muista jätevesiasetuksen vaatimukset.

Kiinteistönvälittäjä

Jos mökkitie kasvaa heinää, se jo kertoo, ettei paikkaa ole käytetty ja hoidettu.

Jätevedet kuntoon