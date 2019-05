Nainen löysi kylpyhuoneremontista kasan virheitä, mutta ei päästänyt yrittäjää töihin – niskaan lankesi valtava lasku

Oma raha

Nainen löysi kylpyhuoneremontista kasan virheitä, mutta ei päästänyt yrittäjää töihin – niskaan lankesi valtava

Pesuhuoneremonttiin

Naisen omistamassa

Ratkaisussaan

Urakoitsija olisi

pettynyt omakotitalon omistaja vaati yrittäjää tekemään työt uusiksi. Hän kieltäytyi maksamasta osaa laskuista ja lopulta halusi rahansa takaisin.Omistaja esitti pitkän virheluettelon. Yrittäjä olisi halunnut korjata jälkensä, jos jotain korjattavaa oli, mutta talon omistanut nainen ei päästänyt yrittäjää asuntoon. Yrittäjä pääsi asuntoon vasta kun oikeus oli tehnyt siitä erillisen päätöksen.Naisen olisi kannattanut olla yhteistyökykyinen, vaikka saikin oikeuden päätöksellä 1 000 euron hinnanalennuksen remonttiinsa. Tonnin alennus ei anna aihetta juhlintaan, sillä kahden tuomioistuinkäsittelyn jälkeen naisen on maksettava lähes 60 000 euron oikeudenkäyntikulut.Pesuhuoneremontin hinnaksi tuli kaikkiaan lähes 70 000 euroa.talossa asui vuokralainen, kun pesuhuoneessa sattui vesivahinko. Urakoitsija arvioi remontin maksavan kaikkiaan noin 10 000 euroa. Omistajan huoleksi jäi laattojen ja sauma-aineiden hankinta.Töillä oli kiire ja yrittäjä aloitti hommat välittömästi, kun asioista oli sovittu. Aikaa menisi 2–4 viikkoa.Työn edistyessä alkoi rahaliikenne. Ensimmäiset laskut tilaaja maksoi kuten oli sovittu, mutta seuraavat jätti maksamatta.Kun nainen ei suostunut maksamaan tehdystä työstä, nosti yrittäjä kanteen, jolla vaati omiaan. Saatavien summa nousi vajaaseen 7 000 euroon.Nainen kiisti kanteen, mutta vaati lukuisia korjauksia remonttifirman työhön. Hän listasi kymmenkunta kohtaa, joissa yrittäjä oli epäonnistunut.Omistajan mielestä työ viivästyi kaksi viikkoa, lattia kaatoi väärään suuntaan, laatoituksessa oli korkoeroja ja monttuja, vesieritys oli tehty väärin, seinissä oli korkoeroja, läpiviennit oli tehty virheellisesti, pesualtaan poistoviemäri oli asennettu väärin, silikoni irtoili, ikkunanpokia oli sotkettu vedeneristeellä jne…Rouvan mielestä jälki oli huolimatonta eikä työ täyttänyt laatuvaatimuksia. Omistajan teettämä tavarantarkastusraportti tuki hänen näkemystään ja sen mukaan remontti olisi tehtävä uudelleen, koska vedeneristys ei täyttänyt kaikilta osin asennusohjeita.Nainen vaati urakoitsijalta 9 500 euroa, jolla summalla saatavat tasaantuisivat puolin ja toisin.Helsingin käräjäoikeus totesi, että talon omistajan ja urakoitsijan välillä oli syntynyt kotimyyntisopimus, jonka hinta-arvio oli 10 000 euroa.Oikeus teki perusteellista työtä ja löysi urakoitsijan työn jäljestä muutamia virheitä.Laatoituksen vedeneristeestä eikä lattian kaadosta löytynyt virhettä. Jalkapohjalla kokeiltuna laatoituksessa oli epätasaisuutta, mutta ei niin paljon, että laatoitus ja saumaus olisivat olleet kokonaisuutena pielessä.Seinien vinouden oikaisusta osapuolet eivät olleet sopineet eikä oikeus pitänyt vinoutta sen vuoksi virheenä.Vahvikenauhan asentamisen ikkunan ja ovien karmien vierustoille urakoitsija lupasi laittaa, sillä sen puuttumisen oikeus totesi virheeksi.Yksi seinän laatoista oli painunut, ja se oli oikeuden mielestä virhe. Virhe oli kuitenkin niin vähäinen, ettei kylpyhuoneen seinän laatoitus ja saumaus kokonaisuutena ollut pielessä.Pesukoneen liittymän ja sähköpistorasian vahvikerenkaan puuttuminen kirjattiin virheeksi, mutta pesualtaan poistoviemäristä oikeus ei virheitä löytänyt. Vesieristeen roiskeet urakoitsija lupautui korjaamaan.Omistajan vaatimus koko kylpyhuoneen uudelleen remontoinnista ei ollut käräjäoikeuden mukaan tarpeellista, sillä ilmi tulleet virheet oli mahdollista korjata paikallisesti. Työt eivät viivästyneet, kuten omistaja väitti, vaan työ valmistui sovitun ajan puitteissa.käynyt korjaamassa väitetyt virheet jo aiemmin, mutta omistaja ei sitä sallinut. Korjaamisessa olisi mennyt yksi työpäivä.Oikeus muistuttikin, että omistajan menettely oli poikkeuksellista ja sen tuli näkyä hinnanalennuksen määrässä.Käräjäoikeus hyväksyi alennuksen suuruudeksi vaatimattomat 1 000 euroa. Talon omistajan on maksettava yrittäjälle rästiin jääneistä laskuista noin 5 800 euroa.Vesieristyksen työn jälki oli riidan kannalta keskeinen eikä siitä löytynyt mitään moitittavaa. Urakoitsijan tekemät virheet olivat kokonaisuuden kannalta vähäisiä, käräjäoikeus totesi. Yrittäjä voitti riidan keskeisiltä osin.Talon omistaja vei kiistan vielä Helsingin hovioikeuteen. Se ei käräjäoikeuden ratkaisua muuttanut. Hovioikeus ratkaisin jutun viime viikolla.Kun talon omistaja hävisi riidan, hän joutuu korvaamaan kummankin osapuolen oikeudenkäyntikulut. Käräjäoikeuden osalta kulut ovat 33 200 euroa ja hovioikeuden osalta 25 400. Summaksi tuli 58 600 euroa.Ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.