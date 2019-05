Oma raha

Savolaisen maatalon piirongin takaa löydetty testamentti sittenkin mitätön? Taistelu jättiomaisuudesta jatkuu

Perinnöttä jääneet veivät käräjille

Rikosasiana jo käräjillä

Itä-Suomen hovioikeus on tänään antamassaan osaratkaisussa todennut testamentin väärennettynä mitättömäksi. Kyseessä on kuitenkin vasta osaratkaisu ja osa kanteista odottaa vielä käsittelyä.Lapseton veteraani kuoli huhtikuussa 2014, eikä hänellä tiedetty testamenttia olleen. Omaisuus oli menossa hänen kolmen sisaruksensa ja yhden sisarpuolen lapsille perintökaaren mukaisesti.Vajaa vuosi myöhemmin kaksi sotaveteraanin siskonpoikaa oli käymässä maatilan päärakennuksessa, kun he löysivät yllättäen piirongin takana olleen testamentin.Kirjekuoressa ollut testamentti oli päivätty neljä vuotta ennen sotaveteraanin kuolemaan ja pisti perinnönjaon uusiksi. Itse löytäjälle ei testamentissa rahaa luvattu, mutta hänen avovaimolleen olisi tulossa 80 000 euroa.Testamenttia löytämässä ollut velipoika olisi puolestaan saanut saman summan. Samaan veljessarjaan oli menossa myös suurin osa omaisuudesta eli 552 000 euroa.Osa perintökaaren mukaisista perillisistä oli testamentissa jätetty täysin ilman perintöä. Osattomiksi jääneet ja perintöään merkittävästi menettäneet sukulaiset kiistivät testamentin ja veivät asian käräjäoikeuteen. Siellä asiakirja todettiin päteväksi.Nyt asiaan on tulossa jälleen uusi käänne, sillä testamentin tehottomaksi julistamisesta vaatineeseen kanteeseen antamassaan osaratkaisussa Itä-Suomen hovioikeus toteaa löytyneen testamentin väärennettynä mitättömäksi. Annettu osaratkaisu koski kaikkiaan viittä kantajaa.– Hovioikeus määrää, että kyseistä asiakirjaa ei tule heidän osaltaan ottaa huomioon jäämistöä jaettaessa, tuomiolauselmassa todetaan.Positiivisen ratkaisun kanteeseen saaneiden perillisten on hovioikeuden mukaan haettava takaisinsaantia, koska käräjäoikeus oli antanut heitä vastaan yksipuolisen tuomion, josta ei voi valittaa. Takaisinsaanti tarkoittaa sitä, että asia saatetaan uudelleen käräjäoikeuden käsiteltäväksi.Asian käsittely jatkuu hovioikeudessa myös yli puoli miljoonaa perineen miehen osalta. Kolmen kantajan valitusten käsittelyä jatketaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana hovioikeuden pääkäsittelyssä.Monimutkaista ja sukulaisten välit rikkonutta testamenttiasiaa on jo aiemmin käsitelty rikosasiana Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.Syytettynä törkeästä väärennöksestä oli testamentin löytänyt siskonpoika, joka esitutkinnan aikana ennätti asian jo tunnustaakin. Väärennöksenä testamenttia piti myös asiaa tutkinut poliisi.Mies perui myöhemmin tunnustuksensa, eikä käräjäoikeuskaan miestä tuominnut, koska hänen syyllisyydestään ei saatu riittävää varmuutta. Tämä vuonna 2016 annettu tuomio on jo lainvoimainen. Nyt annettuun hovioikeuden ratkaisuun voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.