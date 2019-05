Nuoripari aiheutti talon putkistolle valtavan vahingon – vuokraemäntä joutui vuosiksi kymppitonnien velkoihin

Oma raha

espoolainen omakotitalon kylmilleen joulukuussa 2013. Vuodenvaihteessa alkoi pakkaskausi. Sen seurauksena talon vesiputket jäätyivät, mistä seurasi kymppitonnien remontti.Vuokraemäntä joutui hakemaan pankista yli 26 000 euron lainan. Lisäkuluja tuli muun muassa vakuutuksista, väliaikaisista lämmitysratkaisuista ja vuokrien menetyksistä.Nuoripari ei ole vahinkojaan korvannut, mutta mies haki velkajärjestelyä, jota hän ei saanut. Vuokraemäntä iski takaisin ja vastusti voimakkaasti järjestelyä.Mies väitti velkajärjestelyhakemuksessaan saaneensa putkiremonttilaskun aivan yllättäen eikä hänelle ollut siitä edes kerrottu.Vuokrasopimuksen mukaan lämmitys- ja sähkökulut olivat asukkaan vastuulla. Kun vuokralainen katkaisi sähkön, kylmeni talo, putket jäätyivät ja seuraukset olivat tuhoisat. Talo oli kylmillään yli kuukauden ja vuokraemännän mukaan vuokralainen oli salannut mitä talossa oli tapahtunut.ei korvannut omistajalle putkiremonttia ja hänen oli käännyttävä pankkien puoleen saadakseen talonsa taas asuttavaksi.Lainaa pankista irtosi ja talonomistaja maksaa sitä edelleen, runsaat viisi vuotta tapahtuneen jälkeen.Talosta tuli remontin lisäksi tuhansia euroja muita kuluja ja omistajansa mukaan talon arvokin laski. Omistaja oli armollinen ja vaati vuokralaiselta ainoastaan lainasummaa.Espoon käräjäoikeus velvoitti vuokralaisena olleen miehen yksipuolisella tuomiolla maksamaan vuokraemännälle lähes 27 000 euroa laina- ja oikeudenkäyntikuluja.Mies väitti toimineensa vastuutuntoisesti. Nuoripari oli muuttanut pois asunnosta ja mies kertoi olleensa tietämätön sähkön katkaisemisesta. Hän piti siihen syyllisenä avovaimoaan.Mies kertoi tilanteen tulleen yllättäen, sillä hän oli samoihin aikoihin sairastellut ja ollut muualla, mutta kun tuli käymään asunnolla ymmärsi mitä oli tapahtunut ja kertonut heti jäätyneistä putkista vuokraemännälle. Hän kertoi toimineensa mahdollisimman vastuuntuntoisesti.sitten mies haki velkajärjestelyä veloilleen, joista putkiremontin osuus on lähes 40 prosenttia. Velkapotin kokonaissumma nousi runsaaseen 67 000 euroon. Summa oli kertynyt vain kolmen vuoden aikana.26-vuotias mies kertoi, että velkaantumisen taustalla oli pikavippejä, putkiremonttivelka ja työsuhteesta irtisanominen. Hänen nettotulonsa kuukaudessa ovat runsaat 2 100 euroa.Helsingin käräjäoikeudessa entinen vuokraemäntä ilmoitti lyhyesti, että velkajärjestelyn hyväksyminen olisi kohtuutonta.Nuori mies totesi oikeudessa, että hänen elämänhalunsa on ollut kateissa parisuhteen päättymisen vuoksi. Miehen mielestä olisi kohtuutonta, jos hän ei pääsisi vuokrajärjestelyyn.Käräjäoikeus hylkäsi hakemuksen. Se muistutti, että entisen vuokraemännän kannalta hänen 27 000 euron saatavansa on merkittävä ja piti kohtuuttomana tilannetta, jossa vuokraemäntä joutui velkaantumaan saadakseen talonsa jälleen asuttavaan kuntoon.Oikeuden mielestä vuokraemännälle velkajärjestelyn hyväksymisellä tässä vaiheessa olisi kielteinen vaikutus, kun velallinen vapautuisi osittain velkojensa maksamisesta. Toistaiseksi vuokralainen on maksanut vain vähäisen summan aiheuttamastaan vahingosta.Velallisen tuloista ulosmitataan kuukausittain 600 euroa. Velkaantumisesta on kulunut vasta lyhyt aika, hakija on nuori, työkykyinen ja ansiotyössä, oikeus perusteli kielteistä kantaansa.tyytynyt käräjäoikeuden runsaan vuoden takaiseen ratkaisuun vaan valitti siitä Helsingin hovioikeuteen. Hän vaati käräjäoikeuden ratkaisun kumoamista.Mies piti itseään syyttömänä vesijohtojen jäätymiseen ja oli edelleen sitä mieltä, että tilanteen aiheutti hänen entinen avopuolisonsa katkaisemalla sähköt.Yksimielinen hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua. Hovioikeus ratkaisi asian viime viikolla.Päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.