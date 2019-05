Oma raha

S-ryhmä päätti alentaa kotimaisen kalan hintaa – Katso vertailu: Kuinka vastaavat Kesko ja Lidl?

S-ryhmä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Halpuutus”

IS kävi

S-ryhmä





Sen sijaan

Kalatalousneuvonnan

Kalastajuus