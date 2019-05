Oma raha

Lehdenjakaja nosti 56 lainaa ja osti 37 000 euron auton – silloin velkojien mitta täyttyi

Nelikymppinen

Kaksi työpaikkaa

Mies kiisti

mies velkaantui ja lainapotti nousi muutamassa vuodessa yli 160 000 euron. Vaikka mies teki kahta työtä eivät lainat enää lyhentyneet.Rahahuolet eivät miestä painaneet ja hän osti vielä 37 000 euron auton velaksi, joka vain vauhditti alamäkeä. Hän ei pystynyt enää lyhentämään velkojaan, joiden kappalemäärä oli noussut jo 56:een.Auton hankintaa mies perusteli lehdenjakajan työllä, koska auton on lähdettävä joka yö liikenteeseen ja oltava luotettava.Lopulta mies haki velkajärjestelyä. Auton hankinta oli kuitenkin viimeinen pisara ja lähes kaikki velkojat vastustivat järjestelyä eikä sitä Pirkanmaan käräjäoikeus myöntänyt. Turun hovioikeus oli samoilla linjoilla eikä antanut jakokäsittelylupaa.Yhdeksän kahdestatoista velkojasta piti järjestelyn myöntämistä mahdottomana. Niiden mielestä mies oli velkaantunut harkitusti velkajärjestelyä silmällä pitäen. Velkojat totesivat summan niin suureksi, ettei hakija siitä enää selviäisi.Hakija otti edelleen uutta vippiä, vaikka ei entisiäkään pystynyt lyhentämään. Tuoreimmat lainat ovat viime vuodelta.takasivat hyvät ansiot. Kolmena perättäisenä vuotena miehen tulot olivat 46 500–69 200 euron välillä ja kuukausiansiot olivat 3 900 eurosta 5 800 euroon.Kuukausiansiot kuitenkin putosivat ja olivat velkajärjestelyhakemuksen aikaan runsaat 2 200 euroa, ja maksuvara oli lähes 900 euroa.Neljä vuotta sitten ostetusta autosta on edelleen velkaa runsaat 21 000 euroa. Pankit arvostelivat autovelkaa ja pitivät menopeliä liian kalliina. Ne totesivatkin, että jos velkajärjestely hyväksyttäisiin, olisi auto myytävä. Pankit muistuttivat, että velkajärjestelyssä hyväksyttävä auton arvo voi olla enintään 5 000 euroa.Pankkien näkemys oli, että miehen velkaantuminen oli piittaamatonta ja vastuutonta ja ne vaativat velkajärjestelyhakemuksen hylkäämistä.Velallinen kiisti velkojiensa näkemyksen ja kertoi lyhentäneensä lainoja parhaan kykynsä mukaan siihen saakka, kun ne siirtyivät ulosottoon.Rahalaitokset saivat palautetta velalliselta, joka muistutti niitä vastuusta luottoja myönnettäessä. Hän totesi pankkipiireille, että jos hakijalla ei ole maksukykyä, niin silloin ei pidä myöskään luottoa myöntää.tavoitelleensa velkajärjestelyyn pääsyä ja muistutti tulojensa pudonneen, koska oli ollut burn-outin partaalla tehtyään ympärivuorokautisia työpäiviä velkoja hoitaakseen.Velallinen puuttui myös auton hankintaan. Hän totesi, ettei lehdenjakajan työtä voi ilman autoa edes tehdä ja auto oli lisäksi yhteinen elämänkumppanin kanssa.Käräjäoikeus hylkäsi hakemuksen viime maaliskuussa. Se totesi esteeksi hakijan piittaamattomuuden ja välinpitämättömyyden, koska hän oli käyttänyt luottoja jokapäiväiseen elämiseen. Oikeus totesi hakijan eläneen yli varojensa, mistä hyvänä osoituksena oli syvässä velkakierteessä ostettu auto.Autoa oikeus kuitenkin piti tarpeellisena, mutta hintaa liian suurena ja muistutti, että kalliin auton hankintaa velkakierteessä voidaan pitää jopa harkittuna velkaantumisena, jolla tavoiteltiin velkajärjestelyä.Vastuuttomuutta oikeuden mielestä osoittaa uuden velan ottaminen vanhojen velkojen maksamiseen ja painotti, että pääasiallinen vastuu luotoista on aina velallisella.Hakijalla oli hyvä tulotaso, jolla hänen olisi oikeuden perustelujen mukaan pitänyt pystyä maksamaan ottamansa lainat.Velallinen vei asiansa vielä Turun hovioikeuteen. Hovioikeus antoi keskiviikkona ratkaisunsa eikä myöntänyt jatkokäsittelylupaa.Ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta, jos se myöntää valitusluvan.