Simo oli yli 40 vuotta työelämässä ja jäi osaeläkkeelle – määrättiin uudestaan työnhakijaksi: ”Tilanne on hiukka pöljä”

Oma raha

Simo oli yli 40 vuotta työelämässä ja jäi osaeläkkeelle – määrättiin uudestaan työnhakijaksi: ”Tilanne on hiuk

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aktivointimalli kosahti Laasoseenkin





Työt loppuivat, kilot lähtivät

https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000006105044.html