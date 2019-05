Kokenut kassa: Uusi lähimaksuraja laukaisi asiakkaissa omituisen piirteen – lisää riskejä ja hidastaa asiointia

Oma raha

Kokenut kassa: Uusi lähimaksuraja laukaisi asiakkaissa omituisen piirteen – lisää riskejä ja hidastaa asiointi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lisääkö koodin näpyttely turvallisuutta, jos kortissa kuitenkin on lähimaksuominaisuus?

Jos