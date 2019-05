Pieni rako kaiteessa sulki koko Oodin terassin – Katso lista: Tällainen sääntöviidakko odottaa tavallista rakentajaa

Oma raha

Pieni rako kaiteessa sulki koko Oodin terassin – Katso lista: Tällainen sääntöviidakko odottaa tavallista rake

Rakennuslupa tarvitaan

Pääpiirustukset ja suunnittelu kuntoon

Pääsuunnittelija oltava

Helsingin keskustakirjasto Oodi on kerännyt kehuja ulkomaita myöten ja kävijät ovat löytäneet kirjaston. Myönteiseen tunnelmaan tuli takaisku, kun Oodin terassia ei voitukaan avata vapun jälkeen, kuten suunniteltiin. Syynä oli se, että kaiteen alla oleva rako on kymmenen senttiä liian korkea. Työ kestää noin 2-3 viikkoa.Tavallinen rakentaja saa myös sääntöjen tarkkuuteen. Monille perheille tulee yllätyksenä, millaisiin sääntöihin ja lupiin täytyy varautua. Taloussanomat kysyi kahdelta rakentamisen asiantuntijalta aiheesta.Asiaan ryhtyvän täytyy tuntea Suomen rakentamismääräyskokoelma, jossa määrätään muun muassa suunnittelusta ja valvonnasta, rakenteiden lujuudesta ja vakaudesta ja paloturvallisuudesta ja terveellisyydestä. Kerrostalojen rakentamisessa sääntöjen määrä on myös iso. Pikkutarkasta sääntelystä huolimatta, jotkut ovat valmiit ylittämään vähimmäistason.Rakennuslupa tarvitaan hyvinkin erilaisten rakennushankkeiden toteuttamiselle. Rakennuslupa on haettava ennen työhön ryhtymistä. Ensikontakti rakennusvalvontaviranomaisiin kannattaa tehdä jo ennen tontin lopullista hankintapäätöstä neuvontapyyntönä Lupapisteen https://www.lupapiste.fi/info/rakennuslupa-pahkinankuoressa kautta.Viranomainen ilmoittaa palvelun kautta, tarvitaanko asiakkaan hankkeessa ennakkoneuvottelua. Useissa kunnissa suositaan kasvokkaista ennakkoneuvottelua ennen varsinaisen luvanhaun aloitusta, jotta hankkeen ja suunnittelun reunaehdot ovat osapuolille selvät.Kun pääpiirustukset on laadittu ja suunnittelu on muutoinkin pitkällä, on aika aloittaa luvanhaku Lupapisteen kautta. Rakennusluvan hakeminen kannattaa antaa lähes aina pääsuunnittelijan vastuulle, sillä ammattilaisen näpeissä luvanhaku sujuvoituu melkoisesti.– Yleisin asia, joka tulee ”yllätyksenä” on erilaisten tehtävien paljous. Se, että talo tilataan ja toteutetaan ns. ”muuttovalmiina” onkin yllättävän työlästä, Peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskus ry:n toimitusjohtaja Mikko Juva https://www.is.fi/haku/?query=mikko+juva kertoo.– Sen lisäksi, että moni on ennakkoon arvioinut voivansa työmaalla tehdä jotain yksinkertaisia viimeistelyjä, tulee lisäksi valtava määrä työtä lopullisten suunnitelmien teettämisessä, hyväksymisessä ja lupaprosesseissa, hän sanoo.Juvan mukaan usein talopakettirakentajille on täysin vieras asia, että projektiin tarvitaan pääsuunnittelija.– Kuka se on, mistä se saadaan ja mitä sen pitäisi tehdä? Ja mitä se maksaa? Talopakettien myyjät usein kuvailevat helppoutta ja vaivattomuutta, mutta toimintatavoissa voi olla suuria eroja ja joskus talopaketin ostaja joutuu melkoiseen kurimukseen erilaisten rakennuttamistehtävien kanssa. Työmäärä saattaa olla jopa satoja työtunteja, vaikka kaiken piti olla helppoa, hän sanoo.

Mitkä ovat olleet isoimmat yllätykset, jotka ovat tulleet esiin rakennushankkeissa?

Lait, asetukset ja rakentamismääräykset tähtäävät siihen, että rakentaminen tapahtuu hallitusti ja ennakoitavasti ja lopputuloksena syntyy turvallista, terveellisiä ja energiatehokkuudeltaan hyviä rakennuksia.

Työt tehtävä rakennesuunnitelman mukaan





Jotkut tekevät vähimmäisvaatimuksia parempaa

Rakennuttajalla iso vastuu

Esimerkiksi tällaisia yksityiskohtaisia määräyksiä on noudatettava









