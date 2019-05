Oma raha

Yli-innokas lankomies otti ohjat käsiin – koko suvun leppoisa kesäpaikka muuttui loputtomaksi työleiriksi

Väestön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perilliset voivat miettiä keskenään sitä, että jos he eivät itse huoli mökkiä eivätkä halua sitä käyttää, niin mistä ihmeestä ostaja löytyy.

Myös

Perintömökin

Koruttoman

Veriset riidat voidaan välttää sellaisella lahjakirjalla, jossa pyritään ottamaan huomioon kaikki yhteisomistussysteemiin hiipivät potentiaaliset ongelmat.

Kontturi

Muun muassa tällaisia vereviä riitoja on käyty perintömökeistä:

Puomi mökkitielle

Hoitamaton katto sortui

Kesät kuluivat talkoissa

Toinen miehitti mökin

Lomat työleirillä

Mökki ränsistyi

Esimerkit on saatu Vapaa-ajan asukkaiden liitto ry:n kautta, Ilta-Sanomien haastattelemilta asiantuntijoilta sekä Ilta-Sanomien lukijoilta.