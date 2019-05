Oma raha

”Seinästä mummon rahaa, nettiostoja vanhuksen tililtä” – Näin edunvalvojat huijaavat vanhuksia

Hyvin yksinkertaistettuna voi sanoa, että edunvalvontavaltuutuksessa ihminen määrää luottopakin hoitamaan asioitaan, sitten kun ei niihin enää yksin kykene. Se pesti kannattaa miettiä huolella.

Jos vaikkapa luottotiedoissa on huolestuttavia merkintöjä, se kertoo, että huolettomuus saattaa jatkua myös toisen raha-asioiden hoitamisessa.

Kallis valtuutuksen puuttuminen

Huolella mietitty luottopakki

Pahimmissa tapauksissa voi ihmiseltä lähteä vaikka yksityinen hoitopaikka alta valtuutetun väärinkäytösten takia, jos maksuja ei ole hoidettu.





Yrittäjän kannattaa usein valtuuttaa johtamansa yrityksen käytännön asioiden hoito jollekin luottoihmisille, joka tuntee yritysmaailmaa ja jopa yrityksen toiminnan. Se ei siis välttämättä ole puoliso, jos tämä vaikka ihan eri alalta.

Yksilöinti tuo turvaa