Ajattelitko ”unohtaa” tämän tienestin veroilmoituksesta? ”Ei siinä voi kuin hävitä – kiinnijäämisen riski on todella korkea”

Verottaja saa selvittää tilitietoja

Kiinnijäämisen riski korkea

Airbnb-vuokraaminen voi estää verovapaan myynnin

Asunto 90 neliötä, ostohinta 100 000 euroa, myyntihinta 120 000.

Omistajan omassa käytössä vuokran ajan 30 neliötä -> menettää verovapauden 60 neliön osalta.

Ilman vuokraustoimintaa luovutusvoitto 20 000 euroa puhtaana käteen.

Luovutusvoitosta 66,6 % = 13 320

Vuokraaminen vähentää siis myyntivoittoa 6 680.