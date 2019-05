Oma raha

Zalando muuttaa toimintaansa – Älä odota paketeille jatkossa ilmaisia toimituksia

Verkossa toimiva saksalainen vaatekauppa Zalando aikoo tehdä pienistä tilauksista maksullisia. Yhtiö kertoi tulostiedotteessaan ottavansa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa käyttöön minimirajan maksullisille tilauksille toukokuun lopussa.Syyksi yhtiö ilmoittaa pudotuksen tilausten keskimääräisessä arvossa. Yhä suurempi osa käyttäjistä tekee tilauksensa älypuhelimilla ja aiempaa nopeammin, mikä on johtanut pienempiin tilauksiin.Yhtiö on tehnyt pienten tilausten toimitukset maksullisiksi jo aiemmin Italiassa, Espanjassa, Britanniassa ja Irlannissa. Näissä maissa keskitilauksen arvon kutistuminen on hidastunut ja tilauksen arvo on nyt keskimäärin 55,90 euroa.Zalando ei ole vielä vahvistanut tilausmaksun kokoa eikä maksuttoman tilauksen pohjoismaista rajaa. Britanniassa maksu on 3 puntaa (3,50 euroa) ja raja 19,90 £ (23,19 €).Toimitusmaksujen lisäksi Zalando pyrkii lisäämään kannattavuuttaan tuomalla valikoimiinsa kauneustuotteet sekä tekemällä asiakkaalle kokosuosituksia palautustodennäköisyyden pienentämiseksi.Zalando on toiminut vuodesta 2008. Yhtiö saavutti nopeasti markkinaosuuksia ilmaisilla toimituksillaan ja tuotepalautuksillaan. Yhtiön kilpailija H&M teki pienistä nettitilauksista maksullisia myös kanta-asiakkailleen viime kuussa.Zalandon ensimmäinen vuosineljännes oli voitollinen. Yhtiön oikaistu liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa ja sen myynti kasvoi viime vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna 15,2 prosenttia 1,38 miljardiin euroon.