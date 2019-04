Oma raha

Tuttavapariskunnan hyytävät sanat kertoivat totuuden – Kuvat: Lapsiperhe jäi jumiin kelvottoman talon kanssa

kasvoi tragedia erityisesti ostajaperheelle, mutta myös myyjälle.Viisi vuotta kaupan jälkeen tehdyssä toisessa ja perusteellisessa tarkastuksessa rakenteista löytyi vakavat kosteusvauriot. Rakennus todettiin arvottomaksi ja kauppa purettiin käräjäoikeudessa.Talon myynyt pienen eläkkeensä varassa sinnittelevä nainen ei pystynyt palauttamaan 127 000 euron kauppahintaa, kun käräjäoikeus päätti purkaa kaupan.Pari viikkoa sitten Turun hovioikeus kumosi käräjäoikeuden ratkaisun ja vahvisti osapuolten tekemän sovinnon: myyjä palauttaa ostajalle 25 000 euroa ja osapuolet maksavat kymppitonnien oikeuskulunsa itse.Ostajalla on nyt arvottomaksi todettu talo ja edessä on 130 000 euron pankkilainan maksaminen.Punatiilinen 1963 valmistunut talo oli tarkastuksen mukaan yleiskunnoltaan hyvä. Kuntotarkastaja oli listannut ainoastaan suosituksia kuten parketin hiomista, koneellisen poistoilmanvaihdon asentamista ja märkätilojen silikonisaumojen tiivistämistä.Keski-ikää lähestyvä ostajapariskunta teki kaupat ja sai rahat pankista taloa vastaan. Kaupat syntyivät ilman välittäjää talvella 2012.Remontteihin meni noin 30 000 euroa. Suurin osa summasta upposi maalämmön rakentamiseen. Perhe on asunut talossa kaupan solmimisesta lähtien.Tuttavapariskunnan vierailu herätti epäilykset talon kunnosta.– Teillä haisee homeelle, oletteko tutkineet asiaa, tuttavat utelivat.perusteellisesti ja lopputulos oli tyrmäävä.Lattioiden rakenteista paljastui laajat kosteusvauriot ja sienikasvustoa, muun muassa sädesientä. Homekoira merkkasi lähes 20 kriittistä kohtaa.Lattian vauriot johtuivat asiantuntijan mukaan kosteudesta, joka oli tullut alapohjasta. Talo oli rakennettu oman aikansa määräysten mukaisesti. Lattiarakennetta pidetään nykyisten määräysten mukaan riskirakenteena ja siitä olisi pitänyt olla asiantuntijoiden mielestä maininta kuntotarkastusraportissa.Perheenjäsenillä oli pääsärkyä, väsymystä ja nenän tukkoisuutta aiempaa enemmän, mutta vasta tuttavien ihmettely pisti asukkaat miettimään tarkemmin terveystilannettaan.Terveydellisistä syistä talossa ei olisi turvallista asua. Edessä olisi laaja remontti. Ulkovuoraus ja lämmöneristeet olisi uusittava, lattiarakenteet purettava ja tehtävä pinnoitteineen uusiksi.Asiantuntijat arvioivat, että remontti maksaisi lähes 110 000 euroa.myyjää talon kunnosta neljä vuotta ja yhdeksän kuukautta kaupanteon jälkeen.Ostajapariskunta vaati talokaupan purkamista ja nosti kanteen Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. Kauppaa talosta ei olisi syntynyt, jos todellinen kunto olisi ollut tiedossa.Myyjä ei tiennyt miten talo oli rakennettu. Myyjä oli ostanut talon 1990-luvulla ja asunut siinä perheineen 16 vuoden ajan.Hän vaati kanteen hylkäämistä. Hänen näkemyksensä oli, että talossa ei ollut salaista eikä muutakaan virhettä, ja ostajat tiesivät kuntotarkastuksen perusteella mitä olivat ostamassa.Käräjäoikeuden vuoden takaisessa ratkaisussa todetaan, että ostajat eivät voineet tietää rakennuksen kosteusvaurioista ennen kaupantekoa, koska niitä ei voinut silmin nähdä. Vauriot paljastuivat vasta kun toinen kuntotarkastus tehtiin ja rakenteita avattiin perusteellisesti. Kuntotarkastukset eivät olleet saman yrittäjän tekemiä.Oikeuden ratkaisun mukaan reklamaatio oli tehty ajoissa. Oikeus totesi myös, etteivät talon vauriot aiheutuneet uusien omistajien remonteista.Rakennus ei ollut kunnoltaan sellainen kuin sen piti olla ja edessä olisi kauppahintaan nähden kallis remontti, minkä vuoksi oikeus purki kaupan.Myyjä vei riidan vielä Turun hovioikeuteen. Hovioikeuden tehtäväksi jäi käräjäoikeuden ratkaisun kumoaminen ja osapuolten sovinnon vahvistaminen.Sovinto syntyi, kun omistajapariskunnalle selvisi, että myyjä ei pystyisi palauttamaa rahoja. Kaupan solmimisesta oli kulunut jo seitsemän vuotta.turvin sinnittelevän myyjä omistaa kaksion, jonka arvo on noin 30 000 euroa. Taloyhtiössä on pikapuolin tulossa iso remontti eikä siitä ole myyty vuosikausiin asuntoja. Omaisuuden realisointi ei ongelmaa ratkaisisi.Sovintoa sorvatessaan osapuolet totesivat yhdessä, että ostajalla on käsissään arvoton talo, joka on pankin myöntämän lainan vakuutena.Sovinnon mukaan myyjä palauttaa kauppahinnasta ostajalle 25 000 euroa kevään aikana, ja osapuolet maksavat omat oikeudenkäyntikulunsa. Myyjän kulut ovat noin 12 000 euroa ja ostajan yli 20 000 euroa.Hovioikeuden ratkaisuun voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan.