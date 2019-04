Pulloja palauttanut Timo huomasi kauppakuitissa yllättävän miinusmerkin – ”Emme ole nähneet tarvetta muuttaa käytäntöä”

Oma raha

Pulloja palauttanut Timo huomasi kauppakuitissa yllättävän miinusmerkin – ”Emme ole nähneet tarvetta muuttaa k

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

S-ryhmä: Asiakkaat ovat tottuneet käytäntöön

Kesko: Muutoksia ei suunnitteilla