Oma raha

Asiantuntijan 10 vinkkiä: Näin saat luksusta mökille pienellä rahalla

Jos olet





Kylpytynnyreiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Myös uuden





Sisätilojen

Mökin





Sisustussuunnittelijan 10 vinkkiä mökin piristämiseen

Siivoa mökiltä pois kaikki ylimääräiset tavarat. Uudista takka hartsipinnoitteella. Luksusta saadaan lisäämällä joukkoon kimalletta. Hartsipinnoite sopii myös keittiöön. Keittiön kaappeja voi uudistaa vaihtamalla kaappeihin uudet ovet ja vetimet. Suosi mattapintaisia materiaaleja. Metsänvihreät, havunsävyt ja syvä tummansininen näyttävät todella hyvältä. Mattamusta on upea hirsiseinän kanssa. Erilaisilla kaappiratkaisuilla saat selkeytettyä mökin ilmettä ja piilotettua tavaroita. Kellastunut hirsi uudistuu valkovahalla, johon voi lisätä sävyä ja peittävyyttä. Maalaa vanhoja kalusteita, verhoile uudelleen vanhoja nojatuoleja ja sohva. Mattoja uusimalla saa tyyliä ja pehmeyttä. Rottinki on nyt in, samoin rouheat kierrätystiikkikalusteet. Uusi tekstiilejä. Pellavalla saa luonnollisen ja luonnonmukaisen ilmeen. Uusilla valaisimilla ja tunnelmavalaistuksella saa paljon ilmettä aikaan.