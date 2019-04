Oma raha

Jouni lähetti 11 kirjettä Postin uusilla nopean toimituksen merkeillä – lopputulos hämmensi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Posti: Lisäkoulutusta tarvitaan

Siellä on ollut hyvää laatua, mutta väillä vähän huonoakin laatua.