Suomi on suomalaiselle matkailijalle tyyris: tonnilla kotimaan reissulle vai viikoksi Kreikkaan?

Etelään vai vaeltamaa?

Halpaakin mökkimajoitusta tarjolla





Onko Suomi sitten liian kallis suomalaisille?