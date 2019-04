Mies otti lainaa lähettääkseen rahaa appivanhemmille Itä-Eurooppaan – velkojat pitivät temppua omituisena

Oma raha

halusi auttaa vaimonsa vanhempien elämää itäisessä Euroopassa ja lainasi heille rahaa. Vävy uskoi saavansa jonain päivänä rahansa takaisin. Omia varoja vävyllä ei ollut ja hän turvautui pankkilainoihin sekä pikavippeihin.Ulkomaille lähetetyt rahat eivät tulleet koskaan takaisin. Velkamäärä kasvoi muutamassa vuodessa niin suureksi, ettei pariskunta selvinnyt lainoistaan oman asuntonsa myynnilläkään. Pariskunnan tiet erosivat, ja mies haki lopulta velkajärjestelyä.pitivät 45-vuotiaan miehen menettelyä omituisena ja paheksuivat erityisesti rahan lähettämistä maan rajojen ulkopuolelle. Yksi velkojista totesikin, että olisi outoa puoltaa velkajärjestelyä, kun hakijalla itsellään on saatavia ja ne pitäisi ensin saada takaisin.Käräjäoikeus hylkäsi velkajärjestelyn, joka koski noin 130 000 euron lainoja, pikavippejä ja niiden korkoja. Korkojen osuus veloista oli noin 50 000 euroa.yhteiselo Suomessa alkoi huonoissa merkeissä, sillä heillä oli melko pian monta lainaa ja luottokorttia, jotta he olisivat miehen sanoja lainaten ”pysyneet elämässä mukana”.Mies haki velkasummalle kolmen vuoden maksujärjestelyä ja toivoi, että Varsinais-Suomen käräjäoikeus hyväksyisi sen. Maksuvaraa jäi kuukausittain noin 750 euroa. Useimmat velkojat vastustivat järjestelyä.pankeista piti miehen velkaantumista harkittuna ja oli sitä mieltä, että tavoitteena ei suinkaan ollut päästä veloista eroon maksamalla ne, vaan päästä velkajärjestelyyn. Velkojan näkemys oli, että elämäntyyli oli piittaamatonta ja vastuutonta.Mies kertoi rahoittaneensa perheensä ja entisen vaimonsa elämän, kun hänellä ei ollut työtä. Koiran hoitoonkin oli mennyt tuhansia euroja.puuttui rahoihin, jotka mies oli antanut ex-vaimonsa vanhemmille. Pankki muistutti, ettei hänellä ollut mitään velvollisuutta rahoittaa entisiä appivanhempiaan.Moitittavana pankki piti sitä, että lainarahalla ylläpidettiin sellaista elintasoa, johon perheen tulot eivät riittäneet.oli maksanut velkojaan useita vuosia, mutta pääoma ei lyhentynyt. Hän oli maksanut velkojaan vuodesta 2013 lähtien yli 146 000 euroa, josta ulosoton kautta yli 75 000 euroa.Ulkomaalaistaustainen vaimo yritti löytää itselleen työtä ja kouluttautua, mutta lopulta rahavastuut jäivät miehelle. Pariskunnan yhteisen asunnon realisointikaan ei tuonut ratkaisua.totesi viimesyksyisessä ratkaisussaan, ettei hakija pysty parantamaan maksukykyään niin paljon, jotta voisi selviytyä veloistaan.Oikeus puuttui lainoihin, jotka hakija oli ottanut vanhojen lainojen maksamiseksi, ja muistutti, että jos velallinen ei pysty maksamaan vanhaa lainaa, niin ei silloin pysty maksamaan uuttakaan.Käräjäoikeuden mielestä velkaantumisesta kulunut aika ja velallisen omat toimet eivät puoltaneet järjestelyä ja hylkäsi hakemuksen.näki myös valoa ja totesi, että mies on terve, vakituisessa työssä ja vasta 45-vuotias ja hän pystyy lyhentämään velkojaan ulosoton kautta, jos vaihtaa halvempaan asuntoon. Nyt yksin asuvan miehen asumiskulut ovat vajaat 850 euroa kuukaudessa. Oikeus muistutti lisäksi, että suurin osa veloista vanhenee jo 2025.vei asiansa edelleen Turun hovioikeuteen. Se ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua. Myös Hovioikeus puuttui suuriin asumiskuluihin ja vuokrasummaan. Hovin mukaan hakijalla on jopa mahdollisuus parantaa maksuvaraansa tulevaisuudessa, kun melko pian hänen elatusvelvollisuutensakin päättyy.Hovioikeuden ratkaisu on maaliskuulta. Ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta valittamalla korkeimpaan oikeuteen.