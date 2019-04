Oma raha

Tietokoneen hankkiminen oli virheliike – 80-vuotias selvisi miljoonaveloista, mutta sitten retkahti täysin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Konkurssiin ajautunut yrittäjä pääsi velkajärjestelyyn runsaat kymmenen vuotta sitten. Hän oli velkaantunut 90-luvun lamavuosina. Velat olivat lähes 3,3 miljoonaa euroa. Osa veloista oli rikosperusteisia.Maksuohjelmalla hän pääsi eroon miljoonaveloistaan neljän vuoden aikana maksamalla kaikkiaan noin 12 500 euroa. Summa oli ohjelman mukainen ja se oli 0,38 prosenttia koko velkamäärästä.Elämä näytti pitkästä aikaa seesteiseltä – pian kaikki oli toisin.Velkajärjestelyn jälkeen mies totesi menneensä sekaisin pelihimosta ja hän velkaantui pikavipeillä. Lyhyessä ajassa velka nousi 110 000 euroon. Edessä oli toinen velkajärjestelyhakemus.Käräjäoikeus tyrmäsi hakemuksen eikä Helsingin hovioikeus muuttanut ratkaisua.Eläkeläismies elätteli velkavapaata vanhuutta, mutta toistaiseksi sitä ei ole näköpiirissä.Mies oli elänyt aikuisikänsä himojensa vallassa ja hän myöntää hakemuksessaan olevan himojensa orja.Tupakanhimosta hän pääsi eroon 38-vuotiaana. Viinanhimoa vastaan hän taisteli pitkään ja pääsi viinasta eroon velkasaneerauksen aikana. Viime vuonna hän täytti 80 vuotta.Kun eläkeläinen oli päässyt veloistaan, alkoi uusi velkakierre, joka johtui pelihimosta.Hän haki toista velkajärjestelyä ja perusteli sitä mm. korkealla iällään.Hakija oli maksanut ulosoton kautta noin 16 000 euroa velkojilleen. Velkojat olivat vakavaraisia yrityksiä. Suurin velkoja oli yksityishenkilö ja hän oli valmis hyväksymään velkajärjestelyn.Pelihelvettiin mies kertoi joutuneensa ostettuaan elämänsä ensimmäisen tietokoneen. Näyttöruutu tulvi pikavippimainoksia ja rahapelejä.Pelaaminen oli hauskaa, varsinkin, koska pikavippejä sai vaikka keskellä yötä.Velkajärjestelyhakemuksessaan mies toteaa, ettei hän syytä ketään muuta kuin itseään.Erityisesti vuosi 2014 oli jäänyt miehen mieleen. Silloin hän oli pelannut kaikki pikavipit eikä saanut enää uutta lainaa pankeista. Hän kiitteli pankkeja, kun rahahanat olivat vihdoinkin kiinni.Osa velkojista arveli miehen saaneen luottoja siten, ettei hän kertonut totuutta taloudestaan.Mies perusteli hakemustaan takauksillaan, jotka olivat kaatuneet hänen maksettavakseen. Hän toi esille myös epäilyn Parkinsonin taudista ja sen hoitoon määrätystä lääkkeestä, joka oli saattanut aiheuttaa pelihimon. Lääkkeen käyttö lopetettiin parin viikon päästä, kun sairausepäily osoittautui vääräksi.Perusteluksi hän nosti myös halun selvitä veloista elinaikanaan, jotta niistä ei olisi harmia perikunnalle. Miehen nettotulot olivat vajaat 1 900 euroa kuukaudessa. Hänen ainoa omaisuutensa oli lähes 20 vuoden ikäinen henkilöauto. Sen arvo oli 1 500 euroa.Käräjäoikeus muistutti, että kun kerran jo oli vahvistettu maksuohjelma, niin se on este uudelle velkajärjestelylle. Kansalaisten maksumoraaliin olisi heikentävä vaikutus sillä, että myönnettäisiin vielä uusi velkajärjestely. Lainlaatijan lähtökohtana on ollut, että velkajärjestely voidaan myöntää samalle henkilölle vain kerran.Käräjäoikeus hylkäsi miehen hakemuksen noin vuosi sitten. Ratkaisun mukaan eläkeläismies velkaantui piittaamattomasti ja hänen täytyi ymmärtää, ettei pysty selviytymään vipeistään. Hänen 563 euron maksuvaransa olisi pitänyt riittää elämiseen. Miehen esittämät riippuvuudet ja arvio lääkkeen vaikutuksesta eivät olleet hyväksyttäviä syitä velkaantumiseen.Ratkaisuun pettynyt eläkeläismies valitti Helsingin hovioikeuteen. Se ei muuttanut päätöstä. Yksimielinen hovioikeus totesi esteeksi vastuuttoman velkaantumisen, joka oli alkanut kohta ensimmäisen velkajärjestelyn päättymisestä.Kolmijäseninen hovioikeus antoi ratkaisun tiistaina.Velkajärjestelyä hakiessaan eläkeläismies elätteli velkavapaita ehtoovuosia. Oljenkortena on korkein oikeus, jos se myöntää valitusluvan.