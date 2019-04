Oma raha

Hometalo, vakava sairaus, avioero, velkakierre – oikeus piti perheenisän velkoja piittaamattomuutena

Käräjäoikeus: Tulotason ja velkaantumisen välillä ristiriita

Hovioikeus: Velkaantumisen pääsyy hometalo

Omakotitalossa sattunut vesivahinko käynnisti velkakierteen. Tilanne paheni, kun talosta löytyi homevaurioita ja lapsiperheen oli lähdettävä vuokralle, koska talo määrättiin asumiskieltoon.Vastoinkäymiset vain jatkuivat, kun nelikymppinen perheenisä sairastui vakavasti.Avioeron jälkeen edessä oli talon myynti. Velkasumma oli kasvanut niin suuriksi, että homevaurioisen kiinteistön myynti ei taloutta enää pelastanut.Mies haki velkasaneerausta, jonka Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus hylkäsi. Sen mielestä hyvien ansioiden ja lisävelkaantumisen välillä oli selvä ristiriita ja piti velkaantumista piittaamattomana. Velat olivat jo 195 000 euroa, ja hakijan maksuvara vain 25,28 euroa kuukaudessa.Käräjäoikeus kaatoi hakemuksen myös sillä perusteella, että velkaantumisesta oli kulunut vasta kymmenen vuotta.Helsingin hovioikeus kuitenkin hyväksyi hakemuksen. Hovikin totesi hakijan piittaamattomuuden, mutta hometalosta käynnistynyt velkakierre ja hakijan elämäntilanne vähensivät moitittavuutta.Homevaurioiden vuoksi talon rakenteita oli purettava perusteellisesti. Neljä vuotta kului, ennen kuin omistaja sai talonsa myytyä noin 50 000 eurolla.Miehen sairaus pahensi talouden tilaa ja velkapotti alkoi kasvaa. Hän ei ollut omasta mielestään tehnyt mitään väärää, sillä velat johtuivat enimmäkseen asunnosta.Velkojia oli viitisentoista ja osa vastusti hakemusta ja piti velkaantumista kevytmielisenä, koska summassa oli myös kulutusluottoja ja pikavippejä.Velkojat nostivat esille myös miehen tulot. Parhaina vuosina hän ansaitsi lähes 75 000 euroa. Viime vuosina tulot ovat olleet puolet parhaista ajoista.Ulosoton kautta mies maksoi kymmeniä tuhansia euroja neljän vuoden aikana, mutta velkojen kokonaismäärä vain kasvoi.Käräjäoikeus tyrmäsi hakemuksen. Sen mielestä tuloihinsa nähden hakijalla oli hyvät mahdollisuudet lyhentää velkojaan vapaaehtoisesti, mutta samaan aikaan hän velkaantui lisää. Vuosina 2013–2015 hakijan yhteenlasketut tulot olivat lähes 190 000 euroa.Käräjäoikeus totesi, että mikäli kyse olisi pelkästään asuntoveloista olisi velkajärjestelyn myöntäminen selviö. Velkaantuminen vain jatkui, eikä velkaantumisesta kulunut aika puoltanut järjestelyä. Hakijan tulotason ja velkaantumisen välillä oli niin suuri ristiriita, että käräjäoikeus ei järjestelyä hyväksynyt. Käräjäoikeus hylkäsi hakemuksen noin vuosi sitten.Hakija ei luovuttanut, vaan haki muutosta ratkaisuun hovioikeudesta. Hän vetosi tulojensa putoamiseen ja muistutti, että kun se suhteutetaan velkamäärään, on kyse painavasta syystä järjestelyn myöntämiselle.Hovioikeus ymmärsi hakijan vaikeudet, kumosi käräjäoikeuden ratkaisun ja hyväksyi velkajärjestelyn.Hovioikeus piti käräjäoikeuden tavoin hakijan velkaantumista ja tapaa hoitaa talouttaan piittaamattomana ja vastuuttomana.Hovioikeus löysi painavia syitä velkajärjestelylle ja painotti kokonaisharkintaa ja totesi, että hakija on tehnyt töitä koko ajan päästäkseen eroon veloistaan. Maksuvara on kuitenkin niin pieni, ettei velkojan määrä juurikaan lyhene. Talon ostosta kulunut aika puolsi järjestelyn myöntämistä.Hovin mielestä hakijan omat toimet vähensivät moitittavuutta. Hovioikeus totesi, että ulosoton kautta saatavat suoritukset eivät jatkossakaan riitä lyhentämään velkaa. Velkajärjestelyn avulla hakija selviää veloistaan ja saa taloutensa korjatuksi.Hovi muistutti vielä, että velkaantumisen pääasiallinen syy oli homevaurioinen talo eikä hakijan oma syy eikä hakija ollut elänyt yli varojensa.Hovioikeuden ratkaisu on maaliskuun alkupuolelta.