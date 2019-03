Oma raha

Talokaupasta sikisi hämmästyttävä oikeustaistelu Helsingissä – käräjäkulut 335 000 euroa

Uudet omistajat muuttivat pois talosta

Myyjä: Ostajalla oli tieto kosteusongelmasta

Mikrobilöydöksistä hinnanalennusta

Poikkeuksellisen laajaa kiinteistöriitaa käsiteltiin 12 päivää

Ostaja yritti purkaa 570 000 euroa maksaneen talokaupan, koska rakennus ei ollutkaan sellainen, josta oli sovittu. Hanke karahti karille, sillä Helsingin käräjäoikeus ei kauppaa purkanut.Riidan oikeudenkäyntikulut nousivat uutta vastaavan talon hintaan, 335 000 euroon. Ostajan on maksettava summasta 280 000 euroa.Ostaja vaati enimmillään 885 000 euroa. Summa koostui kaupan purkamisesta ja remonteista.Uusi omistaja teki ilmeisen turhan salaojaremontin, jonka yksi todistajana kuulluista arveli ”riistäytyneen käsistä”, kun tontilta ajettiin noin 20 rekkalastillista maata pois.Salaojien hinnaksi tuli selvittelyineen 195 000 euroa ja käräjäoikeus totesi, että remontti ei edes ollut tarpeellinen. Salaojiin käytetyllä rahasummalla saisi sisämaahan rakennettua 100-neliöisen uuden talon.Jotain ostajakin saa, vaikka käräjäoikeus kumosikin kanteen lähes kokonaan. Myyjän on palautettava 30 000 euroa remontista aiheutuneesta asumishaitasta.Talo sijaitsee pohjoishelsinkiläisellä omakotialueella. Kaupat siitä tehtiin alkuvuodesta 2013. Talo on valmistunut 1990. Se myytiin esitteen mukaan hyväkuntoisena.Ennen kauppaa talon kunto kartoitettiin, mutta rakenteita ei purettu. Kauppakirjaan tuli maininta: ”Rakennukset ovat pääosin hyvässä kunnossa”.Vajaa vuosi kaupanteosta uusi omistaja huomasi kosteutta makuuhuoneen seinässä. Vahinkokartoituksen mukaan putki oli vuotanut.Sokkelista löytyi myöhemmin härmääntymistä. Vakuutustarkastaja totesi, että kyse oli esteettisestä vauriosta eikä mitään korvattavaa ollut. Reilut kaksi vuotta kului kaupanteosta ja vakuutusyhtiö hyväksyi salaojituksen ja sadevesijärjestelmän korvauskustannukset, jotka piilovirhevakuutuksen perusteella maksettiin.Kosteutta tutkittiin tarkemmin ja uusi omistajaperhe muutti pois kiinteistöltä. Nelisen vuotta talo oli asumaton.Neljä vuotta kaupanteon jälkeen ostaja vaati kaupan purkua ja huomattavia korvauksia.Ostajan mielestä talo ei ollut sellainen kuin piti – syy oli myyjän, joka oli antanut virheellistä tietoa rakennuksen kunnosta.Ostajan mielestä talossa oli maakaaren mukainen laatuvirhe ja salainen virhe, joista osoituksena olivat home- ja sienikasvustot ja kosteusvauriot.Kuntotarkastusraportissa oli esitetty salaojien kuvaamista, mutta ei mainittu mitään salaojien korjaustarpeesta. Salaojat tutkittiin uudelleen ja omistajan mielestä ne oli rakennettu virheellisesti ja putket olivat tukossa.Reklamaatiolistaan uusi omistaja kirjasi lisäksi tuulensuojalevyjen virheellisen asennuksen, makuuhuoneen seinän vauriot, keittiön ja kodinhoitohuoneen kosteusongelmat ja ulkoseinien vauriot.Salaojien ja sokkelien virheiden korjauskustannukset ja muut remonttikulut nousisivat noin 350 000 euroon.Myyjä kiisti ostajan nostaman kanteen, koska reklamaatioaika oli jo umpeutunut ja ostajalla oli tieto sokkelin kosteusongelmasta.Myyjäpariskunta oli asunut talossa 23 vuotta ja antoi uudelle omistajalle listan mitä talossa pitää tehdä, jotta se pysyy asuinkunnossa, mutta omistaja ei ole myyjän mielestä huolehtinut töistä.Salaojat oli kuvattu ennen kauppaa eikä niissä ollut mitään ongelmia. Tuulensuojalevyt oli myyjän mielestä asennettu rakennusaikaisten vaatimusten mukaisesti. Osa kosteusvaurioita johtui uuden omistajan teettämästä kylpyhuoneremontista, jonka yhteydessä sattui vesivahinko.Kosteus lisääntyi talossa, koska oli rakennettu uusi kylpyhuone, mutta samalla ilmastointi oli jätetty myyjän mukaan yöksi pois päältä. Ilmanvaihtokoneen tippaputki ei koskaan edellisten omistajien aikana ollut vuotanut, mutta nyt se oli päästänyt kosteutta rakenteisiin. Myyjä ihmetteli myös salaojaremontin poskettomia kuluja ja niihin käytettyjä satoja työtunteja.Myyjän näkemys oli, että uusi omistaja oli aiheuttanut 100 000 euron arvonalennuksen talossa. Syiksi myyjä mainitsee ilmastoinnin sulkemisen yöajaksi, höyrysulkujen huonon asennuksen, lämpötilojen vaihtelut ja salaojien laittoman asennuksen.Myyjä kiisti lähes kaikki ostajan esittämät vaatimukset, mutta antoi hinnanalennusvaatimuksen osalta periksi ja myönsi määräksi enintään 23 000 euroa.Reklamaatio oli tehty kohtuullisessa ajassa ja ostajalla oli oikeus vedota väittämiinsä virheisiin, käräjäoikeus totesi.Makuuhuoneen virheet eivät käräjäoikeuden mukaan kuuluneet myyjän vastuulle. Huoneiden vauriot lattian kosteutta lukuun ottamatta olivat rakenteiden sisällä. Oikeuden mukaan näyttämättä jäi, että ilmanvaihtokoneen aiheuttamat vuotovauriot kuuluivat myyjän vastuulle.Salaojien toimimattomuus ja niiden virheellinen rakentaminen jäivät oikeuden mukaan myös toteen näyttämättä. Kuntotarkastusraportissa kerrottiin, että talon toisessa päädyssä ei ollut näkyvissä salaojien tarkistuskaivoja ja ostaja sai niistä tiedon. Oikeuden mukaan kyse ei ollut laatuvirheestä.Salaojien uusiminen ei ollut kaupanteon jälkeen välttämätöntä ja oikeuden mukaan salaojissa ei ollut ostajan väittämää laatuvirhettä.Ulkoseinän kosteusvaurion syynä käräjäoikeus ei pitänyt seinärakennetta vaan vaurio johtui ilmalämpöpumpun sulamisvesien ohjauksesta.Ilmanvaihtokoneen ympärillä olevista seinärakenteista löytyi terveydelle haitallisia mikrobeja, jotka olivat kaupanteon aikaan rakenteissa.Käräjäoikeus totesi mikrobilöydökset merkittäviksi, ja niistä tuli myyjälle kuluja. Ne eivät kuitenkaan johtaneet kaupan purkuun vaan hinnanalennukseen, koska ne eivät olleet kokonaishinnan kannalta olennaisia. Vaurioiden korjaamisen ja asumishaitan hinnanalennukseksi oikeus arvioi 30 000 euroa, ja sen summan myyjä joutuu palauttamaan.Ostaja valtaosin hävisi kanteensa. Siksi ostaja joutuu maksamaan huomattavan osan myös myyjän oikeudenkäyntikuluista. Myyjän kulut ovat lähes 155 000 euroa, josta ostajan on maksettava 100 000 euroa. Ostajan omat oikeuskulut ovat noin 180 000 euroa.Yksimielinen Helsingin käräjäoikeus ratkaisi riidan maaliskuun puolessavälissä. Talon ostaja on ilmoittanut tyytymättömyytensä kolmen käräjätuomarin yksimieliseen ratkaisuun ja juttu jatkunee Helsingin hovioikeudessa.Helsingin käräjäoikeuden pari viikkoa sitten ratkaisema kiinteistöriita on poikkeuksellinen monessakin mielessä. Kyse oli omakotitalon kaupasta ja talon kauppahinta oli lähes 600 000 euroa.Jo kaksi ja puoli vuotta ennen kiinteistöriidan oikeuskäsittelyä käräjäoikeus asetti talonostajan vaatimuksesta myyjän omaisuutta takavarikkoon 660 000 euron arvosta.Oikeus piti neljänä päivänä valmisteluistunnot, joissa on vielä mahdollista päätyä sopuunkin, mutta sellaista ei ollut näköpiirissä.Jutun varsinainen oikeuskäsittely kesti kahdeksan päivää, mikä sekin on poikkeuksellisen paljon.Riidan asiakirja-aineisto on myös tavanomaista laajempi. Ratkaisussa on liitteenä ostajan kirjallisia todisteita yli 50 ja myyjän yli 40. Aineistoa on satoja sivuja.Henkilötodistajia oikeuteen marssitettiin yli 20, joista monet olivat rakentamisen ammattilaisia, joukossa tohtoreitakin.Käsittelyssä oikeus voi rajata todistusaineistoa, jos se katsoo, että jokin dokumentti ei ole välttämätön, mutta tässä tapauksessa ei rajattu mitään aineistoa pois.Käräjäoikeus istui jutun kolmen tuomarin kokoonpanossa, kun usein yksi tuomari riittää. Käräjäoikeuden käsittelyn jälkeen riidan oikeudenkäyntikulut ovat noin 335 000 euroa.170-neliöisen asuinpinta-alan talossa oikeuskuluja on jokaista neliötä kohti 2 000 euroa.Talon uusitut salaojat saattavat olla Suomen kalleimmat, kun hintaa tuli 195 000 euroa, runsas lähes 1 200 euroa neliötä kohti.Talon todellinen hinta alkaakin olla jo lähes miljoona euroa.Kun riita käy hovioikeuskäsittelyn on kuluja tiedossa helposti 100 000 euroa lisää ja talon hintalappu vain kallistuu.