Oma raha

Danske: Velat ja pikavipit tulleet nuorille erittäin tutuksi

Suomalaisista nuorista ja nuorista aikuisista noin joka toinen arvioi ymmärtävänsä erittäin hyvin käsitteet velka ja pikavippi. Danske Bankin teettämän kyselyn perusteella sen sijaan vain noin neljäsosa vastaajista kertoo tuntevansa käsitteet sijoittaminen ja korkoa korolle erittäin hyvin.Joka toinen nuori eli 15–29-vuotias vastaaja katsoo hallitsevansa kuukausittaisia tulojaan ja menojaan erittäin hyvin tai hyvin. Selviä ongelmia talouden hallinnassa myönsi noin joka kymmenes.Nuoret kertovat kyselyssä puhuvansa talousasioista enemmän äitinsä kuin isänsä kanssa. Yleensä keskustellaan säästämisestä, rahan ansaitsemisesta sekä hinnoista. Yli kolmannes vastaajista ei ole jutellut isänsä kanssa raha-asioista lainkaan.Koulutustausta vaikuttaa kyselyn perusteella talouskäsitteiden tuntemiseen, sillä ammattikoulussa opiskelleet kokevat hallitsevansa käsitteitä muita heikommin. Ne, joilla on sijoituksia, ovat puolestaan muita varmempia omasta tietämyksestään.Kyselyyn vastasivat sekä 15–29-vuotiaat että samanikäisten nuorten vanhemmat. Kummassakin joukossa oli noin 500 vastaajaa.Kolme neljästä nuoresta vastaajasta katsoo, että hänen vanhempansa ovat vähintään melko päteviä puhumaan raha-asioista. Vanhempien oma käsitys on samassa linjassa.Kohderyhmän kokonaistuloksessa keskimääräinen virhemarginaali on liki neljä prosenttiyksikköä. Kyselytutkimuksen toteutti Danskelle YouGov Finland. Tiedot kerättiin verkkokyselynä kuluttajapaneelissa.